استجابة فرق الطوارئ لتداعيات الحالة الجوية غير المستقرة بعدة محافظات ‏

دمشق-سانا
استجابت الفرق الميدانية في مديريات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أمس الثلاثاء، لعدد من البلاغات والحوادث الناجمة عن الأحوال الجوية السائدة في محافظات ريف دمشق وطرطوس ودرعا، حيث تركزت التدخلات على معالجة آثار الهطولات المطرية والعواصف الهوائية، وشفط تجمعات المياه من المنازل والطرقات وفتح الطرق المتضررة، وإزالة العوائق والأشجار المتساقطة إلى جانب تنفيذ عمليات إنقاذ واستجابة طارئة لحادث سير.
وفي تصريح لـ سانا أوضح رئيس قسم العمليات الميدانية في الوزارة يوسف عزو، أن سرعة استجابة الفرق أسهمت في الحد من الأضرار، وتأمين سلامة الأهالي، وإعادة الحركة والخدمات إلى وضعها الطبيعي في المواقع المتأثرة.
إنقاذ فتاة وفتح طرق بريف دمشق
بين عزو أن فرق الطوارئ والإنقاذ في ريف دمشق استجابت لعدد من البلاغات المرتبطة بالأحوال الجوية وتأثيراتها، شملت حادثة انهيار جدار نتيجة عاصفة هوائية في منطقة دف الصخر بجرمانا أسفرت عن وفاة امرأة، كما جرى إنقاذ فتاة عالقة على شرفة منزل في منطقة الخضر.
وفي ضاحية حرستا نفذت الفرق أعمال فتح عدة طرق متأثرة بالأحوال الجوية وإزالة الأشجار المتساقطة التي أعاقت الحركة، حيث تمت إزالة 3 أشجار وإعادة فتح الطرق وتأمين حركة المركبات والسكان، كما تم فتح طريق في الكسوة وإعادة الحركة المرورية عبره إلى وضعها الطبيعي بعد أن تعرض للإغلاق نتيجة تجمع مياه الأمطار.
وأشار عزو إلى أنه على أوتوستراد دمشق – حمص أصيب شخص و تضررت 3 مركبات جراء حادث سير، حيث قامت فرق الإسعاف والإنقاذ بتقديم الإسعافات اللازمة وتم نقل المصاب إلى مشفى الشرطة وتأمين الموقع.
فتح طريق في طرطوس
أما في محافظة طرطوس فأشار عزو إلى أن فرق الطوارئ استجابت لبلاغ حول وجود تجمع كثيف لمياه الأمطار أدى إلى قطع الطريق العام وعرقلة حركة السير في منطقة القدموس، حيث تم سحب المياه المتراكمة وفتح الطريق وتنظيف وتأهيل شبكات وقنوات التصريف لضمان انسيابية تدفق المياه ومنع تكرار تجمعها، ما أسهم في إعادة حركة المرور إلى طبيعتها وتأمين سلامة المارة.
غمر منزلين في درعا
في درعا بين عزو أن المحافظة شهدت حالتي غمر لمنازل منخفضة المستوى نتيجة الهطولات المطرية، وتجمع المياه داخل الأبنية السكنية في كل من حيي الزهراء وميسلون، ما أدى إلى تسجيل أضرار مادية في الموقعين، تمت معالجة آثار تجمع المياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الأضرار والحفاظ على سلامة الممتلكات.
وتتأثر البلاد حالياً باضطراب جوي يترافق مع هطولات مطرية غزيرة وعواصف رعدية قوية، مع احتمال مرتفع لتساقط حبات البَرَد وهبوب رياح هابطة شديدة، بدأ عصر أمس الثلاثاء، ويستمر حتى فجر السبت الموافق 31 تشرين الأول، وفق التوقعات الجوية.