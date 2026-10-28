استجابة فرق الطوارئ لتداعيات الحالة الجوية غير المستقرة بعدة محافظات ‏

دمشق-سانا

استجابت الفرق الميدانية في مديريات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أمس الثلاثاء، لعدد ‏من البلاغات والحوادث الناجمة عن الأحوال الجوية السائدة في محافظات ريف دمشق ‏وطرطوس ودرعا، حيث تركزت التدخلات على معالجة آثار الهطولات المطرية ‏والعواصف الهوائية، وشفط تجمعات المياه من المنازل والطرقات وفتح الطرق ‏المتضررة، وإزالة العوائق والأشجار المتساقطة إلى جانب تنفيذ عمليات إنقاذ واستجابة ‏طارئة لحادث سير.‏

‏ وفي تصريح لـ سانا أوضح رئيس قسم العمليات الميدانية في الوزارة يوسف عزو، أن ‏سرعة استجابة الفرق أسهمت في الحد من الأضرار، وتأمين سلامة الأهالي، وإعادة ‏الحركة والخدمات إلى وضعها الطبيعي في المواقع المتأثرة.‏

إنقاذ فتاة وفتح طرق بريف دمشق

بين عزو أن فرق الطوارئ والإنقاذ في ريف دمشق استجابت لعدد من البلاغات ‏المرتبطة بالأحوال الجوية وتأثيراتها، شملت حادثة انهيار جدار نتيجة عاصفة هوائية في ‏منطقة دف الصخر بجرمانا أسفرت عن وفاة امرأة، كما جرى إنقاذ فتاة عالقة على شرفة ‏منزل في منطقة الخضر.‏

وفي ضاحية حرستا نفذت الفرق أعمال فتح عدة طرق متأثرة بالأحوال الجوية وإزالة ‏الأشجار المتساقطة التي أعاقت الحركة، حيث تمت إزالة 3 أشجار وإعادة فتح الطرق ‏وتأمين حركة المركبات والسكان، كما تم فتح طريق في الكسوة وإعادة الحركة ‏المرورية عبره إلى وضعها الطبيعي بعد أن تعرض للإغلاق نتيجة تجمع مياه الأمطار.‏

وأشار عزو إلى أنه على أوتوستراد دمشق – حمص أصيب شخص و تضررت 3 ‏مركبات جراء حادث سير، حيث قامت فرق الإسعاف والإنقاذ بتقديم الإسعافات اللازمة ‏وتم نقل المصاب إلى مشفى الشرطة وتأمين الموقع.‏

فتح طريق في طرطوس

أما في محافظة طرطوس فأشار عزو إلى أن فرق الطوارئ استجابت لبلاغ حول وجود ‏تجمع كثيف لمياه الأمطار أدى إلى قطع الطريق العام وعرقلة حركة السير في منطقة ‏القدموس، حيث تم سحب المياه المتراكمة وفتح الطريق وتنظيف وتأهيل شبكات وقنوات ‏التصريف لضمان انسيابية تدفق المياه ومنع تكرار تجمعها، ما أسهم في إعادة حركة ‏المرور إلى طبيعتها وتأمين سلامة المارة.‏

غمر منزلين في درعا

في درعا بين عزو أن المحافظة شهدت حالتي غمر لمنازل منخفضة المستوى نتيجة ‏الهطولات المطرية، وتجمع المياه داخل الأبنية السكنية في كل من حيي الزهراء ‏وميسلون، ما أدى إلى تسجيل أضرار مادية في الموقعين، تمت معالجة آثار تجمع المياه، ‏واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الأضرار والحفاظ على سلامة الممتلكات.‏

وتتأثر البلاد حالياً باضطراب جوي يترافق مع هطولات مطرية غزيرة وعواصف ‏رعدية قوية، مع احتمال مرتفع لتساقط حبات البَرَد وهبوب رياح هابطة شديدة، بدأ ‏عصر أمس الثلاثاء، ويستمر حتى فجر السبت الموافق 31 تشرين الأول، وفق التوقعات ‏الجوية.‏