الشعار خلال ندوة بمعرض دمشق الدولي: خلق بيئة استثمارية جاذبة في سوريا

دمشق-سانا

أكد وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، أهمية تطوير أساليب الإنتاج في سوريا عبر تغيير العقلية السائدة، مشيراً إلى أن مواجهة التحديات الاقتصادية يتطلب إنشاء بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تحفيز النمو والتنمية.

وخلال ندوة في جناح الوزارة في معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62، لفت الوزير الشعار إلى ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، مشدداً على ضرورة توفير فرص عمل جديدة، وهو ما يتطلب استثمارات نوعية تسهم في تحقيق النمو الشامل.

وقال الشعار: إن جميع القطاعات الاقتصادية في سوريا بحاجة إلى دعم مالي وتقني لدفع عجلة التطور.

وأشار وزير والاقتصاد والصناعة، إلى أن الوزارة بصدد إنشاء هيئة جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف توفير التمويل اللازم وتدريب الكوادر المناسبة، معرباً عن أمله بأن يسهم معرض دمشق الدولي في جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق السورية.

ودعا الشعار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم للعودة إلى سوريا، مؤكداً أن الدولة ستوفر كل التسهيلات والدعم المطلوب لضمان نجاح مشاريعهم.

وأضاف: إن سوريا شهدت في الآونة الأخيرة حراكاً اقتصادياً كبيراً، تجسد في توقيع اتفاقيات مع عدة دول في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن البلاد تسعى جاهدة لإعادة إحياء الاقتصاد بعد ما لحق به من أضرار نتيجة السياسات الاقتصادية السابقة.

وتستمر فعاليات معرض دمشق الدولي بمشاركة محلية ودولية حتى الخامس من أيلول المقبل.