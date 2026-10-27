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أهالي الرقة يتضامنون مع ذوي ضحايا القصف الأردني في درعا ‏

01 8 Copy أهالي الرقة يتضامنون مع ذوي ضحايا القصف الأردني في درعا ‏
صورة لشهداء القصف الأردني ‌‏في درعا في دوار النعيم-الرقة-سانا

الرقة-سانا‏

عبّر أهالي مدينة الرقة اليوم الثلاثاء، عن تضامنهم مع ذوي ضحايا القصف الأردني ‌‏في درعا، بتعليق صورة للشهداء في دوار النعيم وسط المدينة.‏

وأوضح عمار الحمد أحد المشاركين في المبادرة في تصريح لـ سانا، أن المبادرة ‌‏تجسد تضامن أهالي الرقة مع ذوي الضحايا، مشيراً إلى رمزية دوار النعيم بوصفه ‏موقعاً شهد ‏محطات مفصلية في تاريخ المدينة.‏

من جهته أعرب مازن الموسى عن تضامنه مع أهالي درعا، وأكد أن تجمع الأهالي ‌‏في دوار النعيم وتعليق صورة الشهداء يأتي للتضامن مع أهالي ضحايا محافظة درعا ‏التي ‏تمثل محطة مفصلية في تاريخ الثورة السورية.‏

وأعربت سوريا عن استنكارها ورفضها عمليات القصف الأردنية التي طالت عدة ‌‏مواقع في محافظة درعا أمس، وما رافقها من انتهاك للأجواء السورية دون تنسيق ‌‏مسبق، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.‏

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