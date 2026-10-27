أهالي الرقة يتضامنون مع ذوي ضحايا القصف الأردني في درعا ‏

الرقة-سانا
عبّر أهالي مدينة الرقة اليوم الثلاثاء، عن تضامنهم مع ذوي ضحايا القصف الأردني في درعا، بتعليق صورة للشهداء في دوار النعيم وسط المدينة.
وأوضح عمار الحمد أحد المشاركين في المبادرة في تصريح لـ سانا، أن المبادرة تجسد تضامن أهالي الرقة مع ذوي الضحايا، مشيراً إلى رمزية دوار النعيم بوصفه موقعاً شهد محطات مفصلية في تاريخ المدينة.
من جهته أعرب مازن الموسى عن تضامنه مع أهالي درعا، وأكد أن تجمع الأهالي في دوار النعيم وتعليق صورة الشهداء يأتي للتضامن مع أهالي ضحايا محافظة درعا التي تمثل محطة مفصلية في تاريخ الثورة السورية.
وأعربت سوريا عن استنكارها ورفضها عمليات القصف الأردنية التي طالت عدة مواقع في محافظة درعا أمس، وما رافقها من انتهاك للأجواء السورية دون تنسيق مسبق، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.