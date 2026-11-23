درعا-سانا
أُصيب أربعة عناصر من قوى الأمن الداخلي اليوم الإثنين جراء استهدافهم بطائرةٍ مسيّرة مذخرة من قبل المجموعات الخارجة عن القانون في ريف السويداء الغربي.
وأوضح مدير مشفى إزرع الدكتور عدنان حسين المحمد في تصريحٍ لـ سانا، أن الإصابات التي استقبلها المشفى ناجمة عن شظايا متفرقة في منطقتي البطن والرجلين، مشيراً إلى أن المصابين خضعوا للتقييم الطبي وتقديم الإسعافات والعناية اللازمة.
ويأتي هذا الاستهداف في ظل استمرار التوترات الأمنية في ريف السويداء، وتكرار حوادث الاستهداف والاعتداءات التي تطول عناصر قوى الأمن الداخلي، بما ينعكس سلباً على الوضع الأمني والاستقرار في المنطقة.
وكانت المجموعات الخارجة عن القانون أغلقت، في الـ24 من الشهر الماضي، طريق السويداء – دمشق بشكل كامل، وذلك بعد أيام من منع نحو 100 موظف من الوصول إلى أماكن عملهم في منطقة الصورة الصغرى بالريف الشمالي للمحافظة.