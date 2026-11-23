درعا-سانا‏

أُصيب أربعة عناصر من قوى الأمن الداخلي اليوم الإثنين جراء استهدافهم بطائرةٍ مسيّرة ‏مذخرة من قبل المجموعات الخارجة عن القانون في ريف السويداء الغربي.‏

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وأوضح مدير مشفى إزرع الدكتور عدنان حسين المحمد في تصريحٍ لـ سانا، أن الإصابات ‏التي استقبلها المشفى ناجمة عن شظايا متفرقة في منطقتي البطن والرجلين، مشيراً إلى أن ‏المصابين خضعوا للتقييم الطبي وتقديم الإسعافات والعناية اللازمة.‏

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ويأتي هذا الاستهداف في ظل استمرار التوترات الأمنية في ريف السويداء، وتكرار ‏حوادث الاستهداف والاعتداءات التي تطول عناصر قوى الأمن الداخلي، بما ينعكس سلباً ‏على الوضع الأمني والاستقرار في المنطقة.‏

وكانت المجموعات الخارجة عن القانون أغلقت، في الـ24 من الشهر الماضي، طريق ‏السويداء – دمشق بشكل كامل، وذلك بعد أيام من منع نحو 100 موظف من الوصول إلى ‏أماكن عملهم في منطقة الصورة الصغرى بالريف الشمالي للمحافظة. ‏