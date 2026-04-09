تفعيل بلدية مدينة عين العرب بريف حلب.. وتعهدات بتحسين الخدمات وتأهيل البنية التحتية

حلب-سانا

شهدت مدينة عين العرب بريف حلب، اليوم الخميس، تفعيل عمل البلدية كأول المؤسسات الخدمية في المدينة، وسط ترقب الأهالي لتحسين الواقع الخدمي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

ويأتي تفعيل البلدية في إطار الجهود المبذولة لإعادة تنظيم العمل الخدمي والإداري، بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز البنية التحتية، بعد سنوات من التحديات التي أثرت على مختلف القطاعات الخدمية.

وأوضحت رئيسة بلدية مدينة عين العرب، ألماز رومي، في تصريح لمراسل سانا، أنه تم ترشيحها من قبل المحافظة لرئاسة البلدية، مشيرة إلى أن المدينة بحاجة إلى مزيد من الخدمات والمشاريع الخدمية في مختلف المجالات.

وبيّنت رومي أن مدينة عين العرب تعاني من نقص في الخدمات منذ نحو أربعة عشر عاماً، رغم استمرار تقديم بعض الخدمات ضمن الإمكانات المتاحة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الإدارة الحالية تعمل على توسيع نطاق الخدمات وتحسينها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمدينة.

وأضافت: تتركز أولويات العمل على إعادة تأهيل البنية التحتية، وتنفيذ مشاريع الترميم وإعادة البناء، إضافة إلى إعادة تفعيل المكاتب والقطاعات الخدمية المختلفة، بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي في المدينة.

وأشارت إلى التزام البلدية بالتعاون مع مجلس محافظة حلب بتعزيز الثقة مع المجتمع المحلي، من خلال تقديم خدمات ملموسة تعكس حجم التطلعات نحو تحسين الواقع المعيشي والخدمي في عين العرب.

وتأتي عملية تفعيل بلدية مدينة عين العرب في إطار الجهود الحكومية إلى إعادة تنظيم العمل الخدمي والإداري في المناطق التي شهدت تراجعاً في البنى التحتية والخدمات الأساسية خلال السنوات الماضية، بما يسهم في تحسين الواقع المعيشي للسكان.