وفاة 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين بحوادث سير وحرائق في سوريا خلال ‏الـ 24 ساعة الماضية

محافظات-سانا

توفي 3 أشخاص وأصيب 20 آخرون جراء حوادث سير، وحرائق استجابت ‏لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 ‏الماضية في مختلف المحافظات السورية.‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء بوقوع 11 حادث ‏سير أسفرت عن إصابة 14 مدنياً، قامت الفرق بتقديم الإسعافات الأولية ‏لهم ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت فرق الدفاع المدني ‏آثار الحوادث وأمنت أماكنها.‏

كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 51 حريقاً في عموم سوريا، ‏تنوعت بين حرائق في المنازل، والمحال التجارية، والأعشاب، والأشجار، ‏والقمامة، والأسلاك الكهربائية.‏

وعملت الفرق على إخماد الحرائق وتبريد مواقعها، أسفرت هذه الحرائق عن ‏تسجيل 3 وفيات و6 إصابات، بينها عنصران من الإطفاء و4 مدنيين ‏تعرضوا لحالات اختناق مؤقتة، وقدمت الفرق الإسعافات الأولية لهم، ‏فيما اقتصرت باقي الأضرار على الخسائر المادية.‏

وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية ‏والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على ‏جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‌‏الأحراج، والامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على ‏أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها ‏بطرق آمنة‎.‎

وأصيب 29 شخصاً أول امس، جراء ‏وقوع حوادث سير استجابت لها فرق ‏الدفاع ‏المدني في مختلف ‏المحافظات ‏السورية‎.‎

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