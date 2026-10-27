وفاة 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين بحوادث سير وحرائق في سوريا خلال ‏الـ 24 ساعة الماضية

محافظات-سانا
توفي 3 أشخاص وأصيب 20 آخرون جراء حوادث سير، وحرائق استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء بوقوع 11 حادث سير أسفرت عن إصابة 14 مدنياً، قامت الفرق بتقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت فرق الدفاع المدني آثار الحوادث وأمنت أماكنها.
كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 51 حريقاً في عموم سوريا، تنوعت بين حرائق في المنازل، والمحال التجارية، والأعشاب، والأشجار، والقمامة، والأسلاك الكهربائية.
وعملت الفرق على إخماد الحرائق وتبريد مواقعها، أسفرت هذه الحرائق عن تسجيل 3 وفيات و6 إصابات، بينها عنصران من الإطفاء و4 مدنيين تعرضوا لحالات اختناق مؤقتة، وقدمت الفرق الإسعافات الأولية لهم، فيما اقتصرت باقي الأضرار على الخسائر المادية.
وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وأصيب 29 شخصاً أول امس، جراء وقوع حوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية.