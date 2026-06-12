الهلال الأحمر السوري يعزز تعاونه الدولي لخدمة المتضررين في سوريا

جنيف-سانا

بحث رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري الدكتور حازم بقلة والوفد المرافق له، خلال سلسلة لقاءات عقدها في سويسرا مع مسؤولين في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، سبل تعزيز التعاون والشراكة الإنسانية لدعم تعافي العائلات والمجتمعات المتضررة في سوريا، وتحسين وصولها إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتغيرة.

ففي مقر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف، عقد الدكتور بقلة والوفد المرافق له لقاءات منفصلة مع رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر كيت فوربس، وأمينه العام جاغان تشاباغين، ومديري ومسؤولي البرامج والخدمات، حيث تركزت اللقاءات على تعزيز الشراكة الإنسانية من أجل دعم تعافي العائلات والمجتمعات المتضررة في سوريا، وتعزيز مرونتها لمواجهة أي حالات طارئة، وخاصة المرتبطة بالتغير المناخي.

تلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين

وتناولت اللقاءات أيضاً، آليات تعزيز التعاون في أوقات الاستجابة، بما يضمن السرعة في الوصول إلى المتضررين، وتأمين احتياجاتهم الأساسية، وتخفيف معاناتهم.

وفي سياق متصل، التقى الدكتور بقلة والوفد المرافق له رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر، ومديرها العام بيير كراهنبول، تم خلاله بحث أثر التدخلات والاستجابات، وسبل تعزيزها لعون العائلات المتضررة ودعم تعافيها ووصولها إلى الخدمات الأساسية، وخاصة الطبية والمياه والإصحاح.

دعم قدرات المتطوعين واستدامة البرامج الإنسانية

كما تناول اللقاء، الذي عقد في مقر اللجنة الدولية بجنيف، التعاون في مجال بناء قدرات المتطوعين ودعم البرامج تقنياً للاستمرار بأنشطتها الإنسانية.

وفي مدينة برن، استعرض وفد الهلال الأحمر العربي السوري المدير العام للصليب الأحمر السويسري نورا كرونيج روميرو، الأوضاع الإنسانية في سوريا، والاحتياجات الحالية التي تتغير باستمرار وتتطلب تأهباً دائماً.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي، والذي يتركز حالياً على مجالات عدة، منها تعزيز الخدمات الطبية والإسعافية، ونشر الوعي الصحي، وبرامج المساعدات النقدية لمساندة الأشد ضعفاً.

كما بحث الدكتور بقلة والوفد المرافق له مع نائب المدير العام في المديرية العامة للمفوضية الأوروبية للحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية هانز داس، تعزيز التعاون من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة للعائلات المتضررة.

والتقى أيضاً رئيسة وحدة الشرق الأوسط في المديرية العامة للمفوضية الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع السيدة آنا بيريس، وناقشا سبل دعم التعافي المبكر وتحسين وصول السكان إلى الخدمات الأساسية.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار جهود منظمة الهلال الأحمر العربي السوري لتعزيز التعاون مع شركائها في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والجهات الإنسانية الدولية، بما يدعم الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في سوريا وتحسين وصول السكان المتضررين إلى الخدمات الأساسية.