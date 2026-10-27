هيئة المنافذ: إغلاق منفذ نصيب الحدودي الثلاثاء نظراً ‏للأوضاع الراهنة في درعا

دمشق-سانا
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية عن إغلاق منفذ نصيب الحدودي مع الأردن الثلاثاء الموافق 2026/10/27، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة والتطورات الميدانية في محافظة درعا.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الإثنين: إن القرار يشمل تعليق حركة المسافرين والحركة التجارية بشكل كامل في كلا الاتجاهين، حرصاً على سلامة المسافرين والعاملين في المنفذ.
وأكدت الهيئة متابعتها المستمرة للتطورات الميدانية، وحرصها على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الجميع.
وكان مدير صحة درعا الدكتور خالد العميان أعلن لـ سانا مساء اليوم الإثنين عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين، بينهم أطفال ورجل مسن، جراء غارات جوية أردنية استهدفت عدداً من المواقع في ريف محافظة درعا.