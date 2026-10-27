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هيئة المنافذ: إغلاق منفذ نصيب الحدودي الثلاثاء نظراً ‏للأوضاع الراهنة في درعا

77777411 هيئة المنافذ: إغلاق منفذ نصيب الحدودي الثلاثاء نظراً ‏للأوضاع الراهنة في درعا
الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية-دمشق-سانا

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية عن إغلاق منفذ ‏نصيب ‏الحدودي مع الأردن الثلاثاء ‏الموافق ‌‏2026/10/27، وذلك بسبب الأوضاع ‏الراهنة والتطورات ‏الميدانية في محافظة درعا.‏

وقالت الهيئة في بيان اليوم الإثنين: إن القرار يشمل تعليق ‏حركة ‏المسافرين والحركة التجارية بشكل كامل في كلا ‏الاتجاهين، ‏حرصاً على سلامة المسافرين والعاملين في ‏المنفذ.‏

وأكدت الهيئة متابعتها المستمرة ‏للتطورات الميدانية، وحرصها ‏على اتخاذ جميع ‏الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الجميع.‏

وكان مدير صحة درعا الدكتور خالد العميان أعلن لـ سانا مساء ‏اليوم الإثنين عن ‌‏سقوط ‏عدد من الضحايا المدنيين، بينهم أطفال ‏ورجل مسن، ‏جراء ‌‏غارات جوية أردنية استهدفت عدداً من ‏المواقع في ‏ريف محافظة ‌‏درعا.‏

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