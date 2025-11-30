وزارة الاتصالات تطلق مشروع مجتمع ذكاء لتعزيز التحوّل الرقمي وتمكين المبادرات التقنية في سوريا

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات اليوم، إطلاق مشروع “مجتمع ذكاء” كإطار وطني يهدف إلى تمكين المنظمات غير الربحية العاملة في المجال التقني ودعم مسار التحوّل الرقمي في سوريا، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

تنظيم الطاقات الشبابية والمبادرات التقنية

ووفق منشور رسمي للوزارة عبر قناتها على تلغرام، يستهدف المشروع تنظيم طاقات الشباب والجمعيات والمبادرات التقنية في مختلف المحافظات، وتوجيهها نحو برامج عملية تصل آثارها مباشرة إلى المواطنين، ولا سيما الفئات الأقل وصولاً إلى فرص التدريب والعمل في القطاع الرقمي.

وأوضح وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أن “مجتمع ذكاء” يشكّل منصة شراكة مفتوحة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية، بهدف تحسين الخدمات الرقمية الحكومية وتطوير قنوات تواصل مباشر مع المواطنين لاستطلاع احتياجاتهم واقتراحاتهم.

ثلاثة مسارات رئيسية

يرتكز المشروع على ثلاثة مسارات أساسية:

حاضنة للجمعيات الشبابية التقنية لتسهيل ترخيصها وربطها ببرامج وطنية للتمكين الرقمي.

تمكين الجمعيات والمنظمات القائمة عبر التدريب والفعاليات وإشراكها في مشاريع التحوّل الرقمي.

استقطاب المنظمات غير الربحية والشركات التكنولوجية والجامعات ومراكز الأبحاث داخل سوريا وخارجها لنقل الخبرات، وتصميم برامج مشتركة لبناء الكفاءات.

ومن المقرر أن تعلن وزارتا الاتصالات وتقانة المعلومات والشؤون الاجتماعية والعمل قريباً، آليات الانضمام لهذه المسارات ومعايير الاستفادة عبر قنواتهما الرسمية.

يأتي إطلاق مشروع “مجتمع ذكاء” ضمن توجه حكومي متواصل لتعزيز التحوّل الرقمي في سوريا، من خلال دعم المبادرات التقنية الشبابية، وتوسيع دور المنظمات غير الربحية في المجال الرقمي.

ويهدف هذا التوجه إلى تطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية وتشجيع شراكات تجمع الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يسهم في تمكين الفئات التي تفتقر لفرص التدريب والعمل في القطاع التقني.