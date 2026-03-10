الأمن الداخلي في حارم يوقف أربعة متورطين بالاتجار بالعملة المزورة

إدلب-سانا

ألقى قسم المباحث الجنائية التابع لمديرية الأمن الداخليّ في منطقة حارم بريف إدلب القبض على أربعة أشخاص، لثبوت تورطهم في الاتجار بالعملة المزوَّرة وترويجها في المنطقة.

وأوضحت وزارة الداخلية لـ سانا أن ذلك جاء بعد ورود عدة بلاغات من المواطنين تُفيد بتعرّضهم للخداع وشراء عملة دولار أمريكيّ مزيَّفة، وعلى إثر ذلك باشرت وحدات القسم التحقيق والتحرّي.

ولفتت الوزارة إلى أن العمل الميدانيّ أسفر عن تحديد هوية أحد المتورطين وإلقاء القبض عليه، حيث ضُبط بحوزته مبلغ قدره 100 دولار أمريكيّ مزيَّف.

وبينت الوزارة أنه بالتحقيقِ معه اعترف بتعاونه مع عدد من الشركاء في العملية، فباشرت دوريات القسم البحث عنهم في أماكن وجودهم. وتمكّنت الفرق من إلقاء القبض على جميع المتورطين وهم: “ر.أ”، و”ز.ح”، و”إ.ع”، و”م.ب”، كما ضبط مبلغ إضافيّ قدرُه 2600 دولار أمريكيّ مزيَّف بحوزتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن المضبوطات صودرت، وأُحيل المقبوض عليهم إلى القضاء المختصّ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.