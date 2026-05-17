عام على تأسيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.. خطوات ‌‏متقدمة لترسيخ العدالة وكشف الحقيقة

دمشق-سانا‌‎

‎منذ تشكيلها بموجب المرسوم الرئاسي رقم (20) لعام 2025، ‌‏كثّفت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا جهودها على ‌‏المستويات الحكومية والمجتمعية والدولية، ضمن مسار يهدف ‌‏إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وكشف الحقيقة وجبر ‌‏الضرر، بالتوازي مع تعزيز السلم الأهلي ومنع تكرار ‌‏الانتهاكات‎.‎

وشهدت الأشهر الماضية سلسلة من الاجتماعات واللقاءات ‌‏وورشات العمل والجلسات الحوارية التي نظّمتها الهيئة أو ‌‏شاركت فيها داخل سوريا وخارجها، تناولت فيها مختلف ‏الآليات ‏المتعلقة بالعدالة الانتقالية، لا سيما ما يتصل بتوثيق ‏الانتهاكات ‏الجسيمة لحقوق الإنسان، وجمع الأدلة وحفظها، ‏وبناء قواعد ‏بيانات وسجلات وطنية شاملة تسهم في دعم ‏عمليات كشف ‏الحقيقة وتعزيز المساءلة‎.‎

كما ركّزت الهيئة في الاجتماعات على تطوير الأطر الفنية ‏والمؤسسية لعملها، ‏وتعزيز قدراتها في مجالات التحقيق ‏والتوثيق وإدارة ‏المعلومات، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق ‏مع الجهات ‏الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية، وممثلي ‏المجتمع المحلي ‏ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن تكامل ‏الجهود، وتوحيد ‏المعايير المعتمدة في مسار العدالة الانتقالية‎.‎

إعداد النظام الداخلي‎ ‎

وعقدت الهيئة اجتماعها الأول في شهر أيلول الماضي، عرضت ‌‏فيه ما أنجز خلال الفترة التي أعقبت تشكيلها، بما ‌‏في ذلك إعداد النظام الداخلي وصياغة مدونة السلوك، وتنظيم ‌‏لقاءات مع هيئات ومنظمات دولية، وإجراء اتصالات مباشرة ‌‏مع ذوي الضحايا ومنظمات المجتمع المدني، وتوزيع المهام ‌‏على اللجان الست ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة‎.‎

تعزيز سيادة القانون

كما ناقشت الهيئة في لقاءاتها واجتماعاتها الموسعة مع جميع ‌‏الوزارات والجهات العامة والمنظمات المحلية، سبل تنفيذ برامج ‌‏العدالة الانتقالية ودعم الجهود المؤسسية والقانونية، ورفع ‌‏مستوى التنسيق ولا سيما مع الجهات القضائية، بما يسهم في ‌‏تسريع الإجراءات وتعزيز سيادة القانون، والسماح لفرق الهيئة ‌‏بزيارة السجون والاطلاع على ملفات الموقوفين، ومناقشة ‌‏مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي وصل إلى مراحله الأخيرة، ‌‏تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب بعد ‏ تشكيله‎.‎

وتركزت مباحثات الهيئة على مناقشة آليات ملاحقة مرتكبي ‌‏الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والتحديث الدوري ‌‏لقواعد البيانات وتطوير أدوات التنسيق الميداني، بما يسرّع ‌‏ملفات العدالة الانتقالية، والتعاون في مجال توثيق الذاكرة ‌‏الوطنية المتعلقة بحالات الطوارئ والكوارث، وحفظ الشهادات ‌‏والوثائق، بما يسهم في بناء أرشيف وطني يدعم مسار العدالة ‌‏الانتقالية، ويعزز حق المجتمع في المعرفة والحقيقة‎.‎

دعم جهود العدالة

كما تناولت المناقشات دعم جهود العدالة ومتابعة أداء ‌‏المؤسسات وضمان التزامها بالأطر القانونية، وتعزيز التعاون ‌‏والتنسيق المشترك لحماية حقوق ذوي الضحايا وتحقيق ‌‏المساءلة، ودعم أنشطة الهيئة داخل الجامعات السورية، وتفعيل ‌‏دور الأكاديميين في البحث العلمي وكتابة السرديات الوطنية، ‌‏وتوفير الخبرات اللازمة لعمليات كشف الحقيقة، والتعاون مع ‌‏منظمات المجتمع المدني في ملفات معالجة خطاب الكراهية ‌‏وجبر الضرر وتنظيم ورشات العمل وتبادل الخبرات، بما يدعم ‌‏مسار العدالة الانتقالية‎.‎

وتخلل هذه الاجتماعات توقيع مذكرة تفاهم في شهر نيسان ‌‏الماضي مع منظمة “حراس الحقيقة”، لتعزيز التعاون في ‌‏مجالات التوثيق وبناء القدرات، وتعزيز دور المجتمع المدني ‏في ‏دعم مسارات العدالة الانتقالية، وتنفيذ برامج وأنشطة ‏مشتركة ‏متعلقة بها‎.‎

وناقشت مع الصندوق الدولي للناجين والناجيات‎ (GSF) ‎آلية ‌‏إنشاء سجل وطني للضحايا، استناداً إلى لقاءات ميدانية مع ‌‏الناجين وذوي الضحايا، بما يضمن الحفاظ على كرامة الضحايا ‌‏وحقيقة ما جرى، ويخدم مسارات الحقيقة والمساءلة وجبر ‌‏الضرر‎.‎

اللقاءات مع ذوي الضحايا

أطلقت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية خلال هذه المرحلة سلسلة ‌‏من الحوارات المجتمعية وورشات العمل في العديد من ‌‏المحافظات، مع ذوي الضحايا وأسر المفقودين والاستماع إلى ‌‏شهاداتهم ضمن هذا المسار، والاطلاع على أوضاعهم ‌‏واحتياجاتهم‎.‎

كما تضمنت نشاطات الهيئة زيارات للعديد من المناطق التي ‌‏شهدت ارتكاب مجازر وانتهاكات جسيمة من قبل النظام البائد، ‌‏ودماراً كبيراً في بنيتها التحتية، والاستماع المباشر إلى مطالب ‌‏الأهالي وشهادات ذوي الضحايا، وآليات المتابعة القانونية ورفع ‌‏الدعاوى، وتقييم حجم الدمار الذي لحق بالمباني السكنية والبنية ‌‏التحتية جراء ممارسات النظام البائد، بما يسهم في وضع أسس ‌‏عملية لتحقيق العدالة والإنصاف‎.‎

وخلال هذه الحوارات، عرضت الهيئة آليات عملها وتقديم ‌‏الشكاوى والإدلاء بالشهادات أمام المحاكم المختصة، وتنفيذ ‌‏مشروع توثيق الذاكرة الوطنية، بما يسهم في حفظ التضحيات ‌‏وتوثيق الجرائم والانتهاكات وكشف الحقيقة، وإنشاء بنك ‌‏معلومات يكون مرجعاً للباحثين والأكاديميين وقاعدة لأدلة ‌‏قضائية مستقبلية، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية في ‌‏مسار العدالة، وتعويض المتضررين وملاحقة المتورطين ‌‏بالانتهاكات‎.‎

تطوير التعاون مع الدول الخارجية

وعززت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عملها من خلال ‏اجتماعاتها ‏ولقاءاتها مع العديد من الدول العربية والأجنبية، إلى ‌‏جانب المنظمات الأممية والدولية والإقليمية، وذلك في إطار ‌‏تطوير التعاون وتبادل الخبرات بما يدعم هذا المسار، ويعزز ‌‏تحقيق عدالة انتقالية شاملة ومستدامة في سوريا‎.‎

وتناولت هذه الاجتماعات سبل تعزيز آليات العمل المؤسسي ‌‏وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وكشف الحقيقة وجبر الضرر، ‌‏وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية في مجالات التوثيق ‌‏والتحقيق وإدارة الملفات ذات الصلة‎.‎

الاستفادة من التجارب الدولية

وركّزت الاجتماعات على أهمية توحيد الجهود الدولية ‌‏والإقليمية الداعمة لمسار العدالة، وتطوير أدوات التعاون الفني ‌‏والمعرفي، بما يضمن تعزيز فعالية الإجراءات المتبعة، ودعم ‌‏مساعي تحقيق العدالة الانتقالية على نحو شامل يخدم مسار ‌‏الاستقرار وإعادة بناء الثقة داخل المجتمع السوري‎.‎

وتناولت الهيئة مع وفود العديد من الدول، مسار العدالة الانتقالية ‌‏وملف المفقودين، والاستفادة من التجارب الدولية لدعم هذا ‌‏المسار، ولا سيما التجربة الرواندية، والاطلاع على آليات ‌‏المحاسبة فيها والمصالحة المجتمعية، وإعادة بناء المؤسسات ‌‏القانونية بعد مرحلة الإبادة الجماعية التي شهدتها‎.‎

وعلى صعيد اجتماعاتها مع المنظمات الدولية، ناقشت الهيئة مع ‌‏منظمة ضحايا التعذيب، سبل تعزيز الدعم النفسي وإعادة التأهيل ‌‏لضحايا التعذيب، وآليات التعاون لحماية حقوقهم وتقديم الدعم ‌‏الشامل لهم بما يخدم مسار العدالة والإنصاف، كما شملت ‌‏المباحثات مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا سبل ‌‏تسريع خطوات العدالة الانتقالية، والتحديات المرتبطة بإقرار ‌‏القانون الخاص بها وآليات التعامل مع الانتهاكات، مع التأكيد ‌‏على حماية خصوصية الشهود وعدم التمييز بين الضحايا‎.‎

وجرى البحث مع منظمة‎ “IREX” ‎الأمريكية، تعزيز التعاون في ‌‏مسار التوجه نحو الشباب الجامعي لتخفيض خطاب الكراهية ‌‏‌‏(إن وجد) واستبداله بخطاب يعزز التماسك الاجتماعي، ‌‏وتوظيف الإعلام في بناء السلام والمصالحة الوطنية‎.‎

دعم أممي لمسار العدالة الانتقالية

ركزت محاور اللقاءات التي أجرتها الهيئة مع الوفود الأممية، ‌‏حول مسارات الإصلاح المؤسساتي، وتعزيز آليات التنسيق ‌‏ودعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا، وتأسيس فريق أممي ‌‏للعمل معها، ومناقشة آليات الدعم الممكنة بما يشمل الخبرات ‌‏المعرفية والعلمية اللازمة، إلى جانب التعاون الفني لمعالجة ‌‏قضايا السكن والأراضي ضمن مسار العدالة، بما يدعم ‏إنصاف ‏الضحايا وحقوقهم، ويعزز إعداد استراتيجية وطنية ‏لمعالجة هذا ‏الملف‎.‎

الزيارات الخارجية

أجرت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية سلسلة من الجولات ‌‏العربية والدولية، للاستفادة من التجارب والطروحات، بما يسهم ‏في تعزيز ‏القدرات ويخدم مسار العدالة والإنصاف، إلى جانب ‏تقديم الدعم ‏الفني الشامل لعمل الهيئة‎.‎

وركزت الهيئة من خلال هذه الجولات، على تعزيز التعاون ‌‏الفني والقضائي والشراكات الدولية، والاستفادة من الخبرات ‌‏الأوروبية في مجال العدالة الانتقالية وملاحقة مرتكبي الجرائم، ‌‏ودعم إنشاء صندوق لجبر الضرر ومكافحة الإفلات من العقاب، ‌‏ومن أبرزها المباحثات التي أجريت في لاهاي بهولندا في شباط ‌‏الماضي، مع محكمة العدل الدولية، ووكالة الاتحاد الأوروبي ‌‏للتعاون في العدالة الجنائية‎ Eurojust، ومنظمة حظر الأسلحة ‌‏الكيميائية، والمعهد الوطني الهولندي للعلوم الجنائية، والمحكمة ‌‏الجنائية الدولية‎.‎

كما اطلعت الهيئة عن كثب على التجربة الرواندية في دعم ‌‏مسار العدالة الانتقالية، ولا سيما في مجالات المحاسبة ‌‏والمصالحة المجتمعية وإعادة بناء المؤسسات القانونية بعد ‌‏الإبادة الجماعية، وتجارب توثيق الجرائم، وملف المصالحة ‌‏وبناء السلام بعد الإبادة الجماعية في رواندا، وكيفية تجاوز ‌‏المجتمع لآلام الماضي عبر الحوار، والاعتراف، والمساءلة، ‌‏والمغفرة‎.‎

ومنذ بداية التحرير، توجهت سوريا نحو تعزيز مسار العدالة ‌‏الانتقالية وتطوير أطره المؤسساتية، بما يضمن معالجته بصورة ‌‏شاملة ومنظمة، حيث أصدر الرئيس أحمد الشرع في الـ 17 من ‌‏أيار من عام 2025 المرسوم رقم (20)، القاضي بتشكيل الهيئة ‌‏الوطنية للعدالة الانتقالية، بوصفها هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية ‌‏الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل في جميع أنحاء ‌‏الأراضي السورية‎.‎

‎وتبرز العدالة الانتقالية بوصفها خياراً وطنياً أساسياً لمعالجة ‌‏إرث الماضي، والكشف عن الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ‌‏ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، باعتبارها من أبرز الآليات ‌‏القادرة على معالجة إرث الانتهاكات الجسيمة، وإدارة مرحلة ‌‏الانتقال نحو بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون‎.‎