لقاء تشاوري في حمص لتعزيز مشاركة الضحايا في مسار العدالة الانتقالية

حمص-سانا‏

عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، الإثنين، لقاءً تشاورياً مع ‏الضحايا وذويهم وممثليهم من مختلف المحافظات السورية في مقرها ‏بمحافظة حمص، بهدف الاستماع إلى آرائهم ومطالبهم ومقترحاتهم بشأن ‏مسار العدالة الانتقالية، بالتزامن مع افتتاح مقر الهيئة في المحافظة.‏

وأوضح رئيس الهيئة، عبد الباسط عبد اللطيف، لـ سانا، أن اللقاء هو الأول ‏في مقر الهيئة بحمص، بعد تنظيم أكثر من 150 لقاءً تشاورياً في مختلف ‏المحافظات، مشيراً إلى أن اختيار حمص يحمل رمزية خاصة في سياق ‏الثورة السورية.‏

مقر الهيئة أصبح جاهزاً للعمل

وأضاف أن اللقاء ركز على مركزية الضحايا ودورهم الأساسي في مسار ‏العدالة الانتقالية، وتناول تطلعاتهم ورؤاهم ومقترحاتهم، إلى جانب استعراض ‏الأعمال التي أنجزتها الهيئة خلال عامها الأول، والخروج بتوصيات ‏ومخرجات ستعمل الهيئة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق ‏والتعاون مع ممثلي الضحايا وذويهم.‏

وبيّن عبد اللطيف أن مقر الهيئة في حمص أصبح جاهزاً للعمل، بعد إجراء ‏مسابقة لاختيار الكادر الوظيفي وتعيينه، على أن يباشر مهامه اعتباراً من ‏اليوم، ويسهم في صياغة رؤية الهيئة وإستراتيجيتها.‏

إشراك الضحايا في صياغة إستراتيجية العدالة الانتقالية

من جانبه، أكد عضو الهيئة ومدير إدارة جبر الضرر فيها، أحمد حزرومة، ‏أن إشراك الضحايا في العمل يمثل أحد المبادئ الأساسية للهيئة، موضحاً أن ‏اللقاء يهدف إلى تحويل هذا المبدأ إلى آليات عملية تتيح لهم المشاركة في ‏صياغة رؤية الهيئة وإستراتيجيتها.‏

وأشار إلى أن الهيئة عرضت إستراتيجيتها، وناقشت مع المشاركين سبل ‏تشكيل مجالس استشارية في المحافظات التي تعمل فيها، بما يجعل احتياجات ‏الضحايا وتطلعاتهم ورؤيتهم للعدالة الانتقالية أساساً لتوجيه عملها، مبيناً أن ‏اللقاء يأتي استكمالاً لسلسلة لقاءات تشاورية سابقة أسهمت في تطوير رؤى ‏متعددة.‏

ولفت حزرومة إلى أن الهيئة تعتزم تنظيم لقاءات واجتماعات ومؤتمرات ‏لاحقة لبناء إستراتيجية متكاملة تضمن دوراً فاعلاً للضحايا في اتخاذ القرار ‏والتخطيط والتنفيذ.‏

الضحايا يأملون في استعادة الحقوق وتحقيق الإنصاف

من جانبها، أعربت عتاب العلي، المعتقلة السابقة من محافظة حلب، عن ‏تقديرها للمشاركة في اللقاء، مؤكدة أهميته في إيصال صوت المعتقلين ‏والمعتقلات الذين تعرضوا للظلم في عهد النظام البائد، ومعربة عن أملها في ‏أن يسهم مسار العدالة الانتقالية في استعادة الحقوق وتحقيق الإنصاف.‏

كما أكد كامل كاتبة، المعتقل السابق وممثل رابطة معتقلي الثورة السورية في ‏مكتب حلب، أهمية اللقاء في طرح مطالب المعتقلين وذوي الضحايا ‏والمفقودين، معرباً عن ثقته بعمل الهيئة والقائمين عليها، وتطلعه إلى أن ‏تسهم جهودها في استعادة الحقوق وتحقيق العدالة للمتضررين.‏

ويأتي اللقاء ضمن جهود الهيئة لتعزيز التواصل المباشر مع الضحايا ‏وذويهم، وإشراكهم في رسم ملامح مسار العدالة الانتقالية في سوريا، بما ‏يضمن الاستماع إلى مطالبهم وتطلعاتهم، ويسهم في بناء مقاربة وطنية قائمة ‏على الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر وعدم تكرار الانتهاكات.‏