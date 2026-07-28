اللجنة البارالمبية الوطنية: دورة ألعاب الرياضية البارالمبية الأولى بدمشق في 27 أيلول القادم

IMG 9546 اللجنة البارالمبية الوطنية: دورة ألعاب الرياضية البارالمبية الأولى بدمشق في 27 أيلول القادم

 دمشق-سانا

أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية السورية موعد إطلاق دورة الألعاب الرياضية البارالمبية الأولى في 27 أيلول القادم، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء في قاعة المؤتمرات بوزارة الرياضة والشباب بدمشق.

وأوضح رئيس اللجنة البارالمبية مصباح جعفر، أن الدورة أول نشاط رياضي يقام في سوريا بعد التحرير، مختص بالرياضة البارالمبية بمشاركة رياضيين من مختلف فئات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتقام منافسات الدورة في مدن الياسمين والفيحاء والجلاء الرياضية بدمشق، وتشمل مسابقات ألعاب في رفع الأثقال والريشة الطائرة وكرة الطاولة والدراجات والسباحة والمبارزة والقوس والسهم، إضافة إلى الألعاب الجماعية التي تضم كرة الهدف لذوي الإعاقة البصرية، وكرة القدم لذوي الإعاقة الحركية بفئتي المبتورين وقصار القامة، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، والكرة الطائرة جلوساً.

IMG 9524 اللجنة البارالمبية الوطنية: دورة ألعاب الرياضية البارالمبية الأولى بدمشق في 27 أيلول القادم

وأضاف جعفر أن الدورة لن تقتصر على المنافسات الرياضية، بل ستتضمن دورات تأهيلية للكوادر بإشراف محاضرين دوليين، موضحاً أنها تقام بالتعاون بين وزارات الرياضة والشباب، والشؤون الاجتماعية والعمل، والتربية والتعليم، والصحة، ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.


وتستهدف الألعاب الرياضيين من فئات الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية والذهنية، في إطار رؤية تهدف إلى نشر ثقافة الرياضة البارالمبية وتغيير الصورة النمطية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة الرياضة بصورة منظمة وصقل مواهبهم.

IMG 9492 scaled اللجنة البارالمبية الوطنية: دورة ألعاب الرياضية البارالمبية الأولى بدمشق في 27 أيلول القادم
IMG 9503 scaled اللجنة البارالمبية الوطنية: دورة ألعاب الرياضية البارالمبية الأولى بدمشق في 27 أيلول القادم
IMG 9516 scaled اللجنة البارالمبية الوطنية: دورة ألعاب الرياضية البارالمبية الأولى بدمشق في 27 أيلول القادم
IMG 9528 scaled اللجنة البارالمبية الوطنية: دورة ألعاب الرياضية البارالمبية الأولى بدمشق في 27 أيلول القادم
IMG 9543 scaled اللجنة البارالمبية الوطنية: دورة ألعاب الرياضية البارالمبية الأولى بدمشق في 27 أيلول القادم
IMG 9562 scaled اللجنة البارالمبية الوطنية: دورة ألعاب الرياضية البارالمبية الأولى بدمشق في 27 أيلول القادم
IMG 9576 scaled اللجنة البارالمبية الوطنية: دورة ألعاب الرياضية البارالمبية الأولى بدمشق في 27 أيلول القادم
IMG 9581 scaled اللجنة البارالمبية الوطنية: دورة ألعاب الرياضية البارالمبية الأولى بدمشق في 27 أيلول القادم
ورشة عمل وطنية حول البيانات الإحصائية تختتم أعمالها في دمشق
انطلاق دورة مخاطر المنشطات وتغذية الرياضيين والإصابات
محافظ دمشق: نتابع التحقيق بتفاصيل حادث التدافع في المسجد الأموي وسنتخذ الإجراءات لمحاسبة المسؤولين
رواية “كاليجولا في دمشق”.. قراءة أدبية في تشكل الطغيان وتحولات الذاكرة
عرض “الأميرة والصيّاد” يزرع القيم الأخلاقية في نفوس الأطفال على مسرح اتحاد العمال
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك