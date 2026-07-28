اللجنة البارالمبية الوطنية: دورة ألعاب الرياضية البارالمبية الأولى بدمشق في 27 أيلول القادم

دمشق-سانا



أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية السورية موعد إطلاق دورة الألعاب الرياضية البارالمبية الأولى في 27 أيلول القادم، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء في قاعة المؤتمرات بوزارة الرياضة والشباب بدمشق.



وأوضح رئيس اللجنة البارالمبية مصباح جعفر، أن الدورة أول نشاط رياضي يقام في سوريا بعد التحرير، مختص بالرياضة البارالمبية بمشاركة رياضيين من مختلف فئات الأشخاص ذوي الإعاقة.



وتقام منافسات الدورة في مدن الياسمين والفيحاء والجلاء الرياضية بدمشق، وتشمل مسابقات ألعاب في رفع الأثقال والريشة الطائرة وكرة الطاولة والدراجات والسباحة والمبارزة والقوس والسهم، إضافة إلى الألعاب الجماعية التي تضم كرة الهدف لذوي الإعاقة البصرية، وكرة القدم لذوي الإعاقة الحركية بفئتي المبتورين وقصار القامة، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، والكرة الطائرة جلوساً.

وأضاف جعفر أن الدورة لن تقتصر على المنافسات الرياضية، بل ستتضمن دورات تأهيلية للكوادر بإشراف محاضرين دوليين، موضحاً أنها تقام بالتعاون بين وزارات الرياضة والشباب، والشؤون الاجتماعية والعمل، والتربية والتعليم، والصحة، ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.





وتستهدف الألعاب الرياضيين من فئات الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية والذهنية، في إطار رؤية تهدف إلى نشر ثقافة الرياضة البارالمبية وتغيير الصورة النمطية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة الرياضة بصورة منظمة وصقل مواهبهم.