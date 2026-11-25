دمشق-سانا
أكدت رئيسة لجنة الأسرة والمرأة في مجلس الشعب أسماء السباعي أن اللجنة تعمل على تطوير تشريعات تحد من جميع أشكال العنف والتمييز التي تتعرض لها النساء السوريات بما يعزز مكانة المرأة ودورها في الأسرة والمجتمع.
وأوضحت السباعي، في منشور عبر قناة المجلس على تلغرام اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن بناء مجتمع متماسك يبدأ من صون كرامة الإنسان واحترام حقوقه، وأن الحد من أشكال العنف والتمييز التي تتعرض لها النساء يشكل خطوة أساسية في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ بيئة أكثر أماناً وعدالة واستقراراً.
تعزيز وصولهن إلى العدالة
في السياق ذاته، أكدت عضو اللجنة نور الجندلي أن مناهضة العنف بجميع أشكاله الجسدي والنفسي والاقتصادي والاجتماعي تمثل مسؤولية وطنية ومجتمعية وضرورة أساسية لصون كرامة المرأة وحماية حقوقها مشيرة إلى تزايد أهمية توفير الحماية للنساء والفتيات في ظل ما مرت به سوريا من حرب ونزوح وانتهاكات، ولا سيما الأكثر هشاشة، وضمان حق الناجيات في الإنصاف والدعم والرعاية.
وشددت على أهمية تطوير التشريعات وتعزيز آليات الحماية والمساءلة وضمان وصول النساء إلى العدالة وترسيخ ثقافة مجتمعية ترفض العنف والتمييز وتصون الكرامة الإنسانية، مبينة أن بناء سوريا آمنة وعادلة يبدأ بضمان حق كل امرأة وفتاة في حياة كريمة خالية من العنف والخوف.
توفير الدعم النفسي والقانوني
من جهتها، أكدت عضو اللجنة دعوة الأحدب أنه عندما تتعرض امرأة للعنف أو التهديد فإن حمايتها أولوية لا تحتمل التأجيل، مشددة على أن أي مسعى للإصلاح الأسري يجب ألا يؤخر وصولها إلى القضاء أو حصولها على الحماية.
ودعت الأحدب إلى توفير سبل آمنة للإبلاغ وإجراءات حماية سريعة تصون كرامتها وخصوصيتها، لافتة إلى أن المسؤولية تستمر بعد وقف العنف عبر توفير الدعم النفسي والقانوني الذي يساعدها على استعادة شعورها بالأمان.
ويُحيي العالم في الـ 25 تشرين الثاني من كل عام اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999، بهدف رفع الوعي بحجم العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات حول العالم، وحشد الجهود لحماية حقوقهن وضمان العدالة لهن.