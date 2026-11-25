دمشق-سانا

أكدت رئيسة لجنة الأسرة والمرأة في مجلس الشعب أسماء السباعي أن اللجنة تعمل على تطوير ‏تشريعات تحد من جميع أشكال العنف والتمييز التي تتعرض لها النساء السوريات بما يعزز ‏مكانة المرأة ودورها في الأسرة والمجتمع.‏

وأوضحت السباعي، في منشور عبر قناة المجلس على تلغرام اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم ‏الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن بناء مجتمع متماسك يبدأ من صون كرامة الإنسان ‏واحترام حقوقه، وأن الحد من أشكال العنف والتمييز التي تتعرض لها النساء يشكل خطوة ‏أساسية في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ بيئة أكثر أماناً وعدالة واستقراراً.‏

تعزيز وصولهن إلى العدالة ‏

في السياق ذاته، أكدت عضو اللجنة نور الجندلي أن مناهضة العنف بجميع أشكاله الجسدي ‏والنفسي والاقتصادي والاجتماعي تمثل مسؤولية وطنية ومجتمعية وضرورة أساسية لصون ‏كرامة المرأة وحماية حقوقها مشيرة إلى تزايد أهمية توفير الحماية للنساء والفتيات في ظل ما ‏مرت به سوريا من حرب ونزوح وانتهاكات، ولا سيما الأكثر هشاشة، وضمان حق الناجيات في ‏الإنصاف والدعم والرعاية.‏

وشددت على أهمية تطوير التشريعات وتعزيز آليات الحماية والمساءلة وضمان وصول النساء ‏إلى العدالة وترسيخ ثقافة مجتمعية ترفض العنف والتمييز وتصون الكرامة الإنسانية، مبينة أن ‏بناء سوريا آمنة وعادلة يبدأ بضمان حق كل امرأة وفتاة في حياة كريمة خالية من العنف ‏والخوف.‏

توفير الدعم النفسي والقانوني

من جهتها، أكدت عضو اللجنة دعوة الأحدب أنه عندما تتعرض امرأة للعنف أو التهديد فإن ‏حمايتها أولوية لا تحتمل التأجيل، مشددة على أن أي مسعى للإصلاح الأسري يجب ألا يؤخر ‏وصولها إلى القضاء أو حصولها على الحماية.‏

ودعت الأحدب إلى توفير سبل آمنة للإبلاغ وإجراءات حماية سريعة تصون كرامتها ‏وخصوصيتها، لافتة إلى أن المسؤولية تستمر بعد وقف العنف عبر توفير الدعم النفسي ‏والقانوني الذي يساعدها على استعادة شعورها بالأمان.‏

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ويُحيي العالم في الـ 25 تشرين الثاني من كل عام اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ‏الذي أقرّته الجمعية العامة ‏للأمم المتحدة عام 1999، بهدف رفع الوعي بحجم العنف الذي ‏تتعرض له النساء والفتيات حول العالم، وحشد الجهود ‏لحماية حقوقهن وضمان العدالة لهن‏.

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