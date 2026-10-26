تأهيل محطة المسلخ (2) يعزز إمدادات المياه في الرقة

الرقة-سانا



انتهت اليوم الإثنين أعمال التأهيل والصيانة في محطة مياه المسلخ (2) بمحافظة الرقة، بدعم من منظمة إيلاف للإغاثة والتنمية، بهدف تحسين كفاءة ضخ المياه، وتعزيز استمرارية إمدادات مياه الشرب للأهالي في المناطق المستفيدة.



وأوضح مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الرقة حيان الجاسم، في تصريح لـ سانا، أن تجهيزات المحطة تتضمن ثلاث مجموعات ضخ، باستطاعة 500 متر مكعب في الساعة لكل مجموعة، وبارتفاع يبلغ 80 متراً، مشيراً إلى أن التجهيزات الجديدة تعزز القدرة التشغيلية للمحطة، وتحسّن مستوى الخدمة في المناطق التي يغذيها المشروع.

رفع كفاءة التشغيل

من جهته، بيّن مسؤول قسم المياه والصرف الصحي في منظمة إيلاف، محمد العمر، أن أعمال التأهيل شملت استبدال مجموعات المضخات العمودية القديمة بأخرى جديدة، وتركيب لوحات قيادة وتحكم حديثة، إلى جانب لوحة توزيع كهربائية وكابلات جديدة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين أداء المحطة.



ولفت العمر إلى أن الأعمال المنفذة تهدف إلى زيادة القدرة على ضخ المياه، وتحسين استمرارية وصولها إلى المستفيدين، بما ينعكس على كميات المياه المتاحة للأهالي، ويسهم في تحسين حصصهم المائية وتلبية احتياجاتهم اليومية.



وأشار عضو المكتب التنفيذي في محافظة الرقة مصطفى العيسى إلى أهمية المشروع في دعم قطاع مياه الشرب، مؤكداً أن إعادة تأهيل المحطات وتطوير تجهيزاتها، يسهمان في تحسين الخدمات الأساسية، وتخفيف الصعوبات التي تواجه الأهالي في الحصول على المياه.



ويأتي تأهيل محطة المسلخ ضمن الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية لقطاع المياه في محافظة الرقة، بالتعاون مع المنظمات العاملة في المنطقة، بما يساعد على تحسين واقع التزويد بالمياه، وتعزيز قدرة الشبكات على تلبية احتياجات السكان.



يُذكر أن الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الرقة بدأت، بالتعاون مع منظمة إيلاف للإغاثة والتنمية، أعمال إعادة تأهيل محطة مياه المسلخ «البئر رقم 2» في 31 آب الماضي، بهدف رفع جاهزيتها وتحسين إمدادات مياه الشرب لنحو 250 ألف نسمة في سبعة أحياء بمدينة الرقة وثلاث قرى.