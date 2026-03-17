السورية للبريد تطلق ميزة إيداع الأموال عبر خدمة شام كاش في مكاتبها

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للبريد إطلاق ميزة إيداع الأموال عبر خدمة “شام كاش” في مكاتبها، وذلك بعد إطلاق خدمة السحب من حسابات “شام كاش”، لتكون خطوة جديدة نحو خدمات مالية أكثر سهولة وأماناً.

وأوضحت المؤسسة، في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن الخدمة بدأت اعتباراً من اليوم الثلاثاء، في الصالة المركزية في ساحة الحجاز بدمشق، على أن يتم التوسع تدريجياً لتشمل معظم المكاتب البريدية في جميع المحافظات، وذلك حرصاً منها على تقديم خدمات نوعية، وتعزيزاً لجهود الشمول المالي في سوريا.

وأكدت المؤسسة السورية للبريد، في بيان لها في الـ7 من الشهر الجاري، حرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات في مختلف المحافظات، ومواصلة تطوير منظومة عملها البريدية والمالية، بما يضمن السرعة والدقة، وسهولة الوصول إلى الخدمة.