معاون وزير الطاقة يتفقد أضرار إحدى محطات التحويل وتدعيم السواتر الترابية في ريف حلب

حلب-سانا

اطلع معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية المهندس أسامة أبو زيد على الأضرار التي لحقت بمحطة التحويل المشتركة في ريف حلب، عقب خروج المحولة 230/11KV ذات الاستطاعة 40 ميغا فولط أمبير عن الخدمة.

وخلال الجولة التي شارك فيها مدير الهيئة العامة للموارد المائية المهندس أحمد الكوان، ومدير الموارد المائية في حلب المهندس أحمد الأحمد، ومدير المؤسسة العامة لسد الفرات المهندس هيثم بكور، جرى تقييم الأضرار والتوجيه باتخاذ إجراءات فورية لإعادة تأهيل المحولة وتسريع أعمال الصيانة، لضمان إعادة تشغيل المحطة واستمرارية الخدمة، رغم التحديات الفنية والظروف الراهنة.

ويمثل تأهيل المحولة 230/11KV أولوية لضمان استقرار شبكة الطاقة في المنطقة، وتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لدعم استقرار الموارد المائية وحماية المنشآت الحيوية.

كما اطلع الوفد على أعمال تدعيم السواتر الترابية في ريف حلب الجنوبي بعد الانهيار الجزئي الذي شهدته المنطقة نتيجة ارتفاع منسوب المياه.

وكانت الفرق الفنية التابعة للمديرية تحركت بالتعاون مع الأهالي لإغلاق موقع الانهيار بأكياس الرمل، قبل أن تبدأ الآليات الهندسية بتعزيز الساتر وتأمين استقرار الموقع لمنع أي تسرب محتمل.

وأكد أبو زيد أهمية التنسيق المستمر مع المجتمع المحلي لضمان استدامة الحلول المتخذة، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتحسين البنية التحتية المائية في المناطق المتضررة.

من جهته شدد الكوان على متابعة الهيئة للوضع الفني بشكل دائم، واستكمال إجراءات تدعيم السواتر، بما يضمن حماية المناطق السكنية القريبة من السدود والبحيرات.