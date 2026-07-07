‏4 وفيات و16 إصابة جراء حرائق وحوداث سير في سوريا خلال الـ 24 ‏ساعة الماضية ‏

دمشق-سانا
توفي 4 أشخاص وأصيب 16 آخرون جراء 134 حريقاً وحادث سير في عموم سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء، بأن فرقه استجابت يوم أمس الإثنين لـ 15 حادث سير، أسفرت هذه الحوادث عن تسجيل حالتي وفاة و14 إصابة، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
وجدد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.
كما استجاب الدفاع المدني، لـ 119 حريقاً، بينها 3 حرائق في الحقول والمحاصيل الزراعية، و116 حريقاً متفرقاً في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها وتبريد أماكنها.
وأسفرت هذه الحرائق عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، تم تقديم الإسعافات الأولية في الموقع، إضافة إلى بعض الخسائر المادية.
وشدد الدفاع المدني على عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وتوفي شخص وأصيب 19 آخرون، أمس الأول جراء حوادث سير وحرائق استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في عدد من المحافظات السورية.