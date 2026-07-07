‏4 وفيات و16 إصابة جراء حرائق وحوداث سير في سوريا خلال الـ 24 ‏ساعة الماضية ‏

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دمشق-سانا‏

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توفي 4 أشخاص وأصيب 16 آخرون جراء 134 حريقاً وحادث سير في ‏عموم سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني ‏السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء، بأن فرقه استجابت ‏يوم أمس الإثنين لـ 15 حادث سير، أسفرت هذه الحوادث عن تسجيل حالتي ‏وفاة و14 إصابة، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي ‏العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.‏

وجدد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة تخفيف السرعة والتأكد من ‏الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات ‏الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.‏

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كما استجاب الدفاع المدني، لـ 119 حريقاً، بينها 3 حرائق في الحقول ‏والمحاصيل الزراعية، و116 حريقاً متفرقاً في المنازل والمحال التجارية ‏والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها وتبريد ‏أماكنها.‏

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وأسفرت هذه الحرائق عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، تم تقديم ‏الإسعافات الأولية في الموقع، إضافة إلى بعض الخسائر المادية.‏

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وشدد الدفاع المدني على عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول ‏الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب ‏الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، ‏والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف ‏الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.‏

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وتوفي شخص وأصيب 19 آخرون، أمس الأول جراء حوادث سير وحرائق ‏استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث في عدد ‏من المحافظات السورية.‏