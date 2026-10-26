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وزير الاتصالات يبحث مع الاتحاد الدولي للاتصالات دعم مشروع “سيلك لينك”

وزارة الاتصالات و التقانة copy وزير الاتصالات يبحث مع الاتحاد الدولي للاتصالات دعم مشروع "سيلك لينك"
وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية-دمشق-سانا

 دمشق-سانا
 
بحث وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، مع نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات توماس لاماناوسكاس، سبل تعزيز التعاون بين سوريا والاتحاد، وبناء التحالفات اللازمة لدعم مشروع «سيلك لينك»، وبرنامج المناطق الخاصة لمراكز البيانات في سوريا.
 
وذكرت الوزارة أن الوزير هيكل استعرض، خلال لقاء عُقد في قطر اليوم الإثنين، خطط الوزارة لتطوير البنية التحتية للاتصالات والتحول الرقمي، وتعزيز موقع سوريا في مجال الربط الإقليمي والدولي واستضافة مزودي الحوسبة والخدمات السحابية، والفرص الاستثمارية التي تتيحها هذه المشاريع لدعم النمو الاقتصادي.
 
وناقش الجانبان آليات العمل المشترك لبناء التحالفات الدولية، وحشد الاستثمارات والشراكات التقنية والتمويلية اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع، في إطار مبادرة «الشراكة من أجل الاتصال» (Partner2Connect).
 
واتفق الجانبان على الخطوات المقبلة لاستكمال برنامج عمل مشترك يحدد أولويات التعاون، وآليات التنفيذ.
 
وكانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات وقّعت في شباط الماضي اتفاقية مع شركة “STC” السعودية لتنفيذ مشروع «سيلك لينك» باستثمار يُقدّر بنحو مليار دولار، ويتضمن إنشاء نحو 4500 كيلومتر من الكابلات الرئيسية ومثلها من الكابلات الفرعية، إضافة إلى خمسة مراكز بيانات بطاقة 50 ميغاواط، ومحطات إنزال بحرية جديدة على الساحل السوري.

معدلة وزير الاتصالات يبحث مع الاتحاد الدولي للاتصالات دعم مشروع "سيلك لينك"
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