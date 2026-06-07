وزارة الطاقة: إعادة تشغيل 5 محطات مياه جديدة في دير الزور

photo 2026 06 07 21 12 04 وزارة الطاقة: إعادة تشغيل 5 محطات مياه جديدة في دير الزور

دير الزور-سانا

أعادت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور، تشغيل 5 محطات مياه جديدة للعمل بطاقتها التشغيلية الكاملة، ضمن خطتها الرامية إلى إعادة تشغيل كل المحطات التي جرى فكها احترازياً خلال ارتفاع منسوب نهر الفرات، خوفاً من تلفها ووصول منسوب النهر المرتفع إليها.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأحد، أن المحطات التي عادت للخدمة بعد توفر الظروف الملائمة لإعادة التجهيزات الفنية شملت محطة الشميطية في الريف الغربي (الشامية)، ومحطة الطيانة (المُحدَثة) في الريف الشرقي (الجزيرة)، ومحطتي الشعفة (السور)، و(الكشمة) في الريف الشرقي (الجزيرة)، ومحطة عشاير في الريف الشرقي (الشامية).

ولفتت الوزارة إلى أن فرق الصيانة تتابع أعمالها حتى تستعيد كامل المحطات، من خلال متابعة منسوب النهر وتهيئة الظروف الملائمة لعودة المحطات إلى العمل كما كانت قبل ارتفاع منسوب النهر.

وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور أعادت يوم أمس السبت، تشغيل 7 ‏محطات مياه في محافظة دير الزور بكامل طاقتها، بعد توافر الظروف الملائمة ‏لإعادة التجهيزات الفنية والخدمية التي جرى تفكيكها احترازياً خلال فترة ارتفاع ‏منسوب مياه نهر الفرات.‏

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