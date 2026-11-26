حمص-سانا

ناقشت ندوة حوارية بعنوان «كيف نقرأ ولماذا؟» أقامتها مديرية ثقافة حمص اليوم الخميس، أساليب القراءة وأهدافها ومعايير اختيار الكتب، ودورها في بناء المعرفة وتنمية الوعي الفكري، في ظل تعدد المؤلفات وتنوع الأفكار والمعلومات.

وتناولت الندوة، التي استضافتها قاعة سامي الدروبي بمشاركة مهتمين بالشأن الثقافي والأدبي، أوقات القراءة وطرق التعامل مع الكتاب ومصادر المعرفة، وأهمية التمييز بين الأفكار والمفاهيم، بما يساعد القارئ على تكوين رؤية معرفية واضحة وتطوير قدراته الفكرية والثقافية.

أسس القراءة الواعية

أوضح مسؤول مكتب الدراسات في مديرية ثقافة حمص أنس تدمري، في تصريح لـ سانا، أن الندوة سلطت الضوء على “فوضى القراءة”، في ظل كثرة الكتب والمطبوعات وتعدد المؤلفين وتضارب بعض الأفكار والمفاهيم، ما يستدعي توجيه القراء إلى أسس واضحة تحدد كيف يقرؤون ومتى ولماذا ولمن.

وأشار تدمري إلى أن الندوة تناولت نقاطاً أساسية تتعلق بالقراءة والكتابة، ومفاهيم ومعلومات مغلوطة بهدف تصحيحها.

مكتبة بمراجع متنوعة

بالنسبة إلى مكتبة المركز الثقافي، لفت تدمري إلى أنها تضم عشرات آلاف المؤلفات في اختصاصات علمية ونظرية وتطبيقية، تشمل التاريخ واللغة العربية وعلومها والأدب، وتقدم خدمات الإعارة الداخلية والخارجية للقراء والباحثين.

وأضاف أنه جرى تخصيص مكتبة متخصصة بالعلوم الشرعية تضم نحو 4000 عنوان في الفقه والسيرة والحديث والقرآن الكريم وعلومه متاحة للقراءة والبحث والمطالعة، مؤكداً ترحيب المركز بالطلاب والباحثين والمهتمين من مختلف الفئات العمرية، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.

من جهته، أوضح الطالب الجامعي بلال الحمصي أن اهتمامه بالقراءة ازداد بعد مرحلة التعليم الثانوي لما لمسه من دورها في تنشيط الفكر وتعزيز الوعي لدى الشباب، مبيناً أن الاطلاع يوسع مدارك الإنسان ويساعده على فهم المواقف والأشخاص والمجالات العلمية وتصنيفها بوعي أكبر.

وتندرج الندوة ضمن الأنشطة الثقافية الهادفة إلى تشجيع القراءة وتعزيز حضور الكتاب، وإتاحة مساحة للحوار وتبادل الأفكار حول بناء علاقة واعية بين القارئ والمعرفة، بما يسهم في تنمية الوعي الثقافي والفكري في المجتمع.