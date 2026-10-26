اختتام الاختبارات الشفهية لمسابقة “مفتش معاون” في الجهاز المركزي للرقابة المالية

دمشق-سانا



اختتم الجهاز المركزي للرقابة المالية اليوم الإثنين الاختبارات الشفهية لمسابقة “مفتش معاون” وفق منظومة تقييم اعتمدت ثلاث لجان متخصصة، ما أتاح التعامل بكفاءة مع الأعداد الكبيرة من المتقدمين، وضمان تقييم أداء كل مرشح بصورة دقيقة وعادلة.



وأتاحت الآلية المعتمدة الوقت والمساحة الكافيين لكل متنافس لتقديم مؤهلاته وإمكاناته، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ويمنح جميع المرشحين حقهم الكامل في التقييم، وصولاً إلى انتقاء الكفاءات الأجدر بحمل مسؤولية الرقابة وحماية المال العام.

تكافؤ الفرص وانتقاء الكفاءات

أوضح مدير التنمية الإدارية في الجهاز المركزي للرقابة المالية شادي الإبراهيم في تصريح لـ سانا، أن اللجان اعتمدت خلال التقييم على مجموعة من المعايير المهنية، شملت السمات الشخصية، والخبرات السابقة، والمهارات والكفاءات المطلوبة للوظيفة، وذلك في إطار من النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.

وأكد الإبراهيم أن المسابقة تكتسب أهمية خاصة في رفد الجهاز بكوادر فنية مؤهلة ومدربة، قادرة على الاضطلاع بالمهام الرقابية بكفاءة، والمساهمة في صون المال العام وحمايته، مشيراً إلى أن اللجان الثلاث تعاملت بكفاءة مع أعداد المتنافسين، وراعت مكان إقامة المتقدمين لتسهيل مشاركتهم.



وبين الإبراهيم أن نحو 1500 شخص تقدموا بطلبات للمسابقة، وبعد تدقيق الطلبات ومطابقتها للشروط والمعايير المعتمدة، خضع 1350 متقدماً للاختبار الكتابي، نجح منهم 710 متسابقين إلى المرحلة الثانية المتمثلة بالاختبارات الشفهية.

إجراءات مهنية عززت عدالة التقييم

بدوره أكد المتسابق مهند عقلة خريج كلية الاقتصاد، قسم العلوم المالية والمصرفية، أن المقابلة الشفهية أتاحت للمتقدمين فرصة كافية لاستعراض مهاراتهم ومعارفهم وخبراتهم المهنية، من خلال أسئلة موضوعية ارتبطت بالاختصاص والخبرات العملية.

وأشار عقلة إلى أن الإجراءات اتسمت بالوضوح والتنظيم، واعتمدت آلية مهنية محددة ومعلنة لجميع المتنافسين، بما عزز الشعور بالعدالة وتكافؤ الفرص، ورسّخ الثقة بنزاهة عملية التقييم والاختيار.

بدوره أوضح المتسابق عبد العزيز الحمود خريج كلية الاقتصاد، قسم إدارة الأعمال، أن الاختبار الشفهي جرى في أجواء مريحة ومنظمة، واتسمت الأسئلة بالموضوعية، وتناولت جوانب اختصاصية وثقافة عامة، ما أسهم في إجراء مقابلة مهنية وعادلة.

وكان الجهاز المركزي للرقابة المالية أعلن في السابع عشر من شهر أيلول الماضي أسماء ‏الناجحين بالاختبار ‏الكتابي الخاص بمسابقة مفتش معاون، والذي جرى في 12 من الشهر ذاته.