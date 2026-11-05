المحكمة الدستورية العليا تبحث سبل تطوير المنظومة التشريعية وتكامل المؤسسات

دمشق-سانا



أكد المشاركون في الملتقى الدستوري الذي عقدته المحكمة الدستورية العليا تحت عنوان: “نحو تشريعات متوافقة دستورياً: دور الحكومة والمحكمة الدستورية العليا”، بحضور رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا وعدد من الوزراء، أهمية ضبط صياغة مشاريع القوانين والتشريعات في مراحلها الأولى، لضمان انسجام النصوص القانونية بشكل تام مع أحكام ومبادئ الإعلان الدستوري، بما يرسخ مسار تكامل مؤسسات الدولة في سوريا، ويضمن سمو الدستور على سائر التشريعات والقوانين النافذة.

وتناول الملتقى الذي عقد في مقر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بدمشق، آليات تعزيز التعاون المؤسساتي بين السلطة التنفيذية والمحكمة الدستورية العليا، بهدف بناء منظومة تشريعية متكاملة تتسم بالاستقرار والمرونة القانونية، وتستجيب للتطلعات الوطنية عبر سدّ الثغرات القانونية المحتملة، وتعزيز الثقة العامة بالأحكام والتشريعات الناظمة لعمل مؤسسات الدولة.

تطوير المنظومة التشريعية لتواكب المرحلة

أشار رئيس المحكمة الدستورية العليا الدكتور عصام الخليف في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، إلى أن المداخلات والمقترحات القيمة التي قدمها الحضور من الوزراء والقضاة والمختصين القانونيين، عكست وعياً وطنياً عميقاً بضرورة تطوير المنظومة التشريعية السورية، لتواكب استحقاقات المرحلة الراهنة، لافتاً إلى أن مخرجات هذا اللقاء ستشكل خارطة طريق عملية لتوحيد الرؤى وتطوير آليات الصياغة التشريعية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.



وأوضح أن هذا الملتقى يمثل محطة تشريعية ومؤسساتية بالغة الأهمية لترسيخ أسس الرقابة الدستورية الوقائية واللاحقة، مشدداً على أن التكامل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، يعد الضمانة الأساسية لتحقيق الأمن القانوني، وحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة.

وبيّن الدكتور الخليف أن النقاشات الحقوقية المعمقة التي شهدها الملتقى بين ممثلي الحكومة والمحكمة الدستورية والخبراء القانونيين، استهدفت وضع آليات منهجية واضحة لدراسة مشاريع القوانين قبل إقرارها، بما يمنع أي تعارض محتمل مع روح النص الدستوري، ويصون مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها.



وتضطلع المحكمة الدستورية العليا بمهام تشمل الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية، وفي اقتراحات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب، إضافةً إلى تفسير نصوص الإعلان الدستوري.

