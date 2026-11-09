الأشغال العامة والأونروا تبحثان تعزيز التعاون بإعادة الإعمار وتأهيل المنشآت الخدمية

دمشق-سانا



بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، مع مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين ‏الفلسطينيين “أونروا” في سوريا أولاف بيكر، سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مشاريع إعادة الإعمار وتأهيل المنشآت الخدمية، وتوحيد المعايير الفنية بما ينسجم مع رؤية الوزارة.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن الجانبين قدما خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة، عرضاً حول قطاعات العمل والمشاريع الجاري تنفيذها، وناقشا فرص التعاون من خلال المؤسسات المرتبطة بالوزارة، ومراكز التدريب المهني، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات الفنية، بما فيها دليل تقييم أضرار المباني بعد الكوارث.

واتفق الجانبان على تحديد نقطة اتصال بينهما لتنسيق تبادل البيانات والمعايير الفنية، ومواصلة التواصل بشأن مجالات التعاون المشترك، بما يسهم في توحيد منهجيات العمل وتنسيق الجهود.

وأكد الوزير عبد الرزاق خلال الاجتماع، أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والمنظمات والقطاع الخاص في هذه المرحلة.

وتأتي أهمية هذه الجهود في ظل الحاجة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية والمنشآت الخدمية في سوريا، وتعزيز الخبرات الفنية والإمكانات المتاحة، بما يدعم مسار التعافي وإعادة الإعمار ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق بحث في الـ 15 من كانون الثاني الماضي، مع البعثة الفنية للبنك الدولي، عملية إعادة الإعمار وتحديد الأولويات، ولا سيما في المناطق الأكثر تضرراً وذات الكثافة السكانية العالية، والحلول الممكنة في ملف السكن المتعثر.