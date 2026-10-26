الإثنين 26 أكتوبر 2026 — دمشق
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الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة لزخات من المطر في بعض المناطق

IMG 4637 1 الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة لزخات من المطر في بعض المناطق
من قرية العيسوية في اللاذقية-سانا

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة أعلى من المعدل بنحو درجتين إلى أربع درجات مئوية في ‏أغلب المناطق، فيما تبقى حول معدلاتها في المنطقة الساحلية.‏

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الإثنين يكون خريفياً حاراً ‏نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات رعدية ‏عشوائية من المطر فوق أجزاء من المناطق الشمالية الشرقية والجنوبية والقلمون، ‏وسديمياً في بعض المناطق الداخلية.‏

وخلال الليل يستمر الجو معتدلاً بشكلٍ عام ومائلاً إلى البرودة في المرتفعات الجبلية، ‏مع احتمال ضعيف لتشكل ضباب في أجزاء من المنطقة الجنوبية والمرتفعات ‏الساحلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر. ‏

‏ وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة في أغلب المناطق، ‏بينما تكون متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة في المناطق الغربية والساحلية، ويكون البحر ‏خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات:‏

دمشق 18/28‏  

ريف دمشق-القلمون		  10/23‏

القنيطرة		  17/27‏

درعا		  19/31‏

السويداء		  21/28‏

حمص		  15/29‏

حماة		  17/31‏

اللاذقية		  23/27‏

طرطوس		  20/28‏

حلب		  18/29‏

إدلب		  17/28‏

دير الزور		  18/32‏

الرقة		  18/30‏

الحسكة		  18/30‏
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