الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة لزخات من المطر في بعض المناطق

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة أعلى من المعدل بنحو درجتين إلى أربع درجات مئوية في ‏أغلب المناطق، فيما تبقى حول معدلاتها في المنطقة الساحلية.‏

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الإثنين يكون خريفياً حاراً ‏نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات رعدية ‏عشوائية من المطر فوق أجزاء من المناطق الشمالية الشرقية والجنوبية والقلمون، ‏وسديمياً في بعض المناطق الداخلية.‏

وخلال الليل يستمر الجو معتدلاً بشكلٍ عام ومائلاً إلى البرودة في المرتفعات الجبلية، ‏مع احتمال ضعيف لتشكل ضباب في أجزاء من المنطقة الجنوبية والمرتفعات ‏الساحلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر. ‏

‏ وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة في أغلب المناطق، ‏بينما تكون متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة في المناطق الغربية والساحلية، ويكون البحر ‏خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات:‏