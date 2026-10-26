الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة لزخات من المطر في بعض المناطق

دمشق-سانا
تستمر درجات الحرارة أعلى من المعدل بنحو درجتين إلى أربع درجات مئوية في أغلب المناطق، فيما تبقى حول معدلاتها في المنطقة الساحلية.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الإثنين يكون خريفياً حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات رعدية عشوائية من المطر فوق أجزاء من المناطق الشمالية الشرقية والجنوبية والقلمون، وسديمياً في بعض المناطق الداخلية.
وخلال الليل يستمر الجو معتدلاً بشكلٍ عام ومائلاً إلى البرودة في المرتفعات الجبلية، مع احتمال ضعيف لتشكل ضباب في أجزاء من المنطقة الجنوبية والمرتفعات الساحلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة في أغلب المناطق، بينما تكون متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة في المناطق الغربية والساحلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات:
|دمشق
| 18/28
ريف دمشق-القلمون
|10/23
القنيطرة
|17/27
درعا
|19/31
السويداء
|21/28
حمص
|15/29
حماة
|17/31
اللاذقية
|23/27
طرطوس
|20/28
حلب
|18/29
إدلب
|17/28
دير الزور
|18/32
الرقة
|18/30
الحسكة
|18/30