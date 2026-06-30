بريد القنيطرة يبدأ تقديم خدمة بيان القيد العقاري

القنيطرة-سانا

باشرت مديرية بريد القنيطرة اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع المؤسسة السورية للبريد والمديرية العامة للمصالح العقارية، تقديم خدمة الحصول على بيان القيد العقاري إلكترونياً ضمن إجراءات أكثر سرعة وسهولة.

٢٠٢٦٠٦٣٠ ١٠٤١١٥ بريد القنيطرة يبدأ تقديم خدمة بيان القيد العقاري

وأوضحت مديرة بريد القنيطرة خديجة هاني في تصريح لمراسل سانا، أن هذه الخدمة تتيح تقديم الطلبات واستلام الوثائق إلكترونياً عبر مكاتب البريد بالمحافظة، في خطوة تسهم في تبسيط الخدمات العقارية، وتخفيف الوقت والجهد عن المواطنين، وتعزيز التحول الرقمي.

وبيّنت أنه خلال المرحلة الأولى سيتم استلام بيان القيد العقاري من المكتب البريدي المركزي بمدينة السلام، على أن تتم إضافة بقية مكاتب البريد في المحافظة تباعاً خلال الفترة المقبلة.

٢٠٢٦٠٦٣٠ ١٠٤٥٢٦ بريد القنيطرة يبدأ تقديم خدمة بيان القيد العقاري

وأشارت إلى أن المواطن يتقدم بطلب الحصول على بيان القيد العقاري عبر منصة “معاملاتي”، وتستغرق عملية إصدار الوثيقة نحو 48 ساعة، قبل أن تصله رسالة نصية على هاتفه المحمول تُبلغه بجاهزية الوثيقة لاستلامها من مكتب البريد.

وتأتي هذه الخدمة في إطار التوجه نحو تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وتسهيل الإجراءات العقارية على المواطنين، من خلال إتاحة الحصول على بيان القيد العقاري عبر مكاتب البريد بدلاً من المراجعات التقليدية.

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