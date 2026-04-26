الحرارة أعلى من معدلاتها في معظم المناطق السورية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل، في حين تبقى أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في باقي المناطق السورية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الأحد غائماً جزئياً بشكلٍ عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات عشوائية من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد أحياناً، وخاصةً في المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية الشرقية والبادية.

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكلٍ عام ومائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية الشرقية وأجزاء من المنطقة الجنوبية والوسطى والبادية، خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية وأجزاء من المنطقة الوسطى، بينما تكون شرقية إلى شمالية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تصل سرعتها إلى 60 كم/سا أحياناً، وخاصة في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والبادية وأجزاء من المنطقة الوسطى والساحلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: