دمشق-سانا

شهد مبنى “تيك تاون” بمنطقة كفرسوسة في دمشق اليوم السبت، الإطلاق الرسمي لشركة”Level Up Interactive” في سوريا، المتخصصة في صناعة الألعاب الإلكترونية، بالشراكة مع شركة “تيك تاون”، وذلك برعاية وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، وحضور الوزير عبد السلام هيكل.

وتضمنت الفعالية استعراض ثلاثة استديوهات ألعاب ناشئة محتضنة، إلى جانب استديو سوري حقق قصة نجاح في هذا المجال، والإعلان لأول مرة عن إطلاق أول فعالية لتطوير الألعاب (cham Jam) تقام في سوريا، بجائزة قيمتها 10 آلاف دولار أمريكي، فضلاً عن لقاء حواري مع الوزير هيكل وعروض تجريبية للألعاب.

ويهدف إطلاق الشركة إلى دعم مطوري الألعاب والاستديوهات السورية، ونقل مشاريعهم من مرحلة الشغف والأفكار إلى الإنتاج والصناعة، من خلال توفير منظومة متكاملة تجمع المواهب والخبرات والأفكار، وتسهم في تطوير قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية في سوريا.

سياسات واستراتيجيات لدعم الشباب

أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل لـ سانا، أن الوزارة تعمل على مشاريع استراتيجية لتطوير البنية التحتية وتمكين مكونات الاقتصاد الرقمي في سوريا، مشيراً إلى أن صناعة الألعاب الإلكترونية تمثل قطاعاً واعداً ورافداً أساسياً للصناعات الثقافية والاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير هيكل، أن سوريا تمتلك مقومات إبداعية وكفاءات متميزة في مجالات الكتابة والتصميم والصوت والموسيقا، مؤكداً ضرورة تأطير هذه المهارات ضمن شركات وفرق عمل قادرة على إنتاج محتوى ينافس إقليمياً وعالمياً.

ولفت إلى أن الوزارة ستعمل خلال الأشهر المقبلة، بالشراكة مع القطاع الخاص والمبادرات الرائدة، على وضع سياسات واستراتيجيات وآليات تمويل لدعم الشباب المبدع في مجال الألعاب الرقمية، وتسهيل دخول مشاريعهم الناشئة إلى الأسواق المحلية والدولية

احتضان المواهب

أوضح المدير التنفيذي لشركة “Level Up Interactive” محمد حباب، في تصريح مماثل، أن الشركة اليوم تطلق الفرع السوري لها، الذي تطمح من خلاله إلى بدء التعاون مع المطورين المحليين والشركات الناشئة، لننقلهم من العمل على النطاق المحلي داخل سوريا إلى العمل على المستوى العالمي.

ولفت حباب إلى أن الشركة ستعمل على احتضان المواهب والألعاب وإطلاقها، بالإضافة إلى تقديم المساعدة في وضع استراتيجيات قطاع الألعاب الإلكترونية داخل سوريا.

دعم الاقتصاد الرقمي

أكد رئيس مجلس الإدارة لشركة “تيك تاون” ميسرة مشعل، خلال الافتتاح أن الاستثمار في صناعة الألعاب الإلكترونية يهدف إلى دعم الاقتصاد الرقمي، واستقطاب الكفاءات، وتمكين المواهب السورية من المنافسة العالمية وإيجاد فرص عمل مستدامة.

وأضاف أن الشراكة الاستراتيجية مع شركة “Level Up Interactive” لنقل التجربة من السعودية إلى سوريا أثمرت عن إطلاق أربع ألعاب جديدة، تجسد رؤية توطين الخبرات التقنية وتطوير الصناعات الوطنية الواعدة.

تُعد Level Up Interactive شركة رائدة في مجال الألعاب الإلكترونية والتقنية والرياضات الإلكترونية، تتخذ من السعودية مقراً رئيساً لها، وتأسست بهدف تطوير صناعة الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقدم خدمات استشارية وتشغيلية متكاملة لمساعدة المطورين والناشرين العالميين والمحليين على دخول الأسواق الإقليمية والنمو فيها.