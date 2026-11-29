دمشق-سانا



بحث وزير الصحة مصعب العلي مع سفير المملكة العربية السعودية لدى سوريا غازي بن رافع العنزي، سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي، وتطوير المشاريع التنموية الطبية في سوريا.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء في مبنى الوزارة بدمشق، اليوم الأحد، مسار العلاقات الصحية المشتركة، وأوجه الدعم والتعاون القائم مع الجهات السعودية المعنية، وأهمية الارتقاء بمستوى التنسيق، بما يخدم تطوير الخدمات الصحية وتلبية احتياجات هذا القطاع.



وتطرق الاجتماع إلى واقع المشافي وملف إعادة التأهيل، وبحث إمكانية المساهمة في مشاريع صحية تدعم استقرار الخدمات الطبية، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق ومتابعة الملفات والزيارات المشتركة.

وأشار العلي إلى الجهود والمبادرات التي قدمتها المملكة لدعم القطاع الصحي في سوريا، لافتاً إلى أهمية توسيع نطاق البرامج والمشاريع المشتركة بما يسهم في إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية، وتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية النوعية.



من جانبه، أكد السفير العنزي حرص المملكة على دعم الجهود الرامية إلى النهوض بالقطاع الصحي في سوريا، ومواصلة تنفيذ المبادرات والبرامج التنموية التي تسهم في تحسين جودة الرعاية الطبية وتلبية احتياجات القطاع.



وكان وزير الصحة بحث في 12 تشرين الثاني الجاري مع سفير إندونيسيا بدمشق لقمان حكيم سيرجار، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آفاق التعاون في القطاع الصحي، إلى جانب تنسيق الجهود والدعم المتبادل في المحافل الدولية.