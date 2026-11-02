معرض “بروجكت سوريا 2026” يبحث فرص ‏الاستثمار والإعمار

دمشق-سانا ‏

انطلقت اليوم الإثنين في مدينة المعارض بدمشق ‏فعاليات معرض ومؤتمر”بروجكت سوريا 2026″ ‏للبناء والتشييد والتطوير العقاري، بمشاركة أكثر ‏من 150 شركة عربية وأجنبية من 12 دولة، في ‏فعالية تستعرض أحدث التقنيات والحلول في ‏قطاعات البناء والطاقة والتطوير العقاري، وتوفر ‏مساحة لبحث فرص الاستثمار والإعمار ‏والشراكات في سوريا.‏

وينظم المعرض، الذي افتتحه وزير الأشغال العامة ‏والإسكان مصطفى عبد الرزاق، الشركة الدولية ‏للمعارض (‏IFP‏) بالتعاون مع شركة “ألفا” ‏للمعارض، وبرعاية وزارة الأشغال العامة ‏والإسكان، ويجمع شركات ومؤسسات محلية ‏ودولية ومستثمرين ومتخصصين وصنّاع قرار، ‏لبحث مجالات التعاون وتبادل الخبرات واستكشاف ‏فرص العمل والاستثمار. ‏

التخطيط والتمويل أساس نجاح مشاريع الإعمار

أكد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون ‏الإدارية والاستثمار وحيد عبيد في كلمة خلال ‏الافتتاح، أن رؤية الوزارة لإعادة الإعمار تنطلق ‏من جعلها مساراً متكاملاً للتنمية، يضع الإنسان في ‏المقام الأول، ويربط بين السكن والعمل والخدمات، ‏مع مراعاة احتياجات المرحلة الراهنة ومتطلبات ‏المستقبل، مشيراً إلى أن نجاح المشاريع يبدأ ‏بالتخطيط السليم والدراسات الواقعية، وتحديد ‏المسؤوليات وتأمين التمويل المستدام. ‏

وأوضح عبيد، أن أولويات الوزارة تتركز على ‏تطوير التخطيط المكاني وتحديد الاحتياجات ‏الفعلية للمناطق، وتوفير السكن بمختلف أنماطه، ‏ورفع كفاءة مؤسسات البناء وتحسين أدائها، إلى ‏جانب تطوير البيانات ومؤشرات متابعة المشاريع ‏والاستفادة من التحول الرقمي لتقليص الوقت ‏والكلفة وتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز ‏المشاريع. ‏

وأشار عبيد، إلى أهمية تعزيز الشراكات بين ‏القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية، ‏واستقطاب الاستثمارات والخبرات والتقنيات ‏الحديثة بما يسهم في تأهيل الكوادر السورية ‏وتشغيل المنشآت المحلية وتنشيط الصناعات ‏المرتبطة بقطاع البناء.‏

فرص استثمارية وتواصل مباشر

مدير إدارة التعاون السكني في وزارة الأشغال ‏العامة والإسكان أسامة شعباني أكد في تصريح ‏لمراسلة سانا، أن إقامة معرض “بروجكت سوريا ‌‏2026” للمرة الأولى في سوريا تشكل قناة ‏للتواصل المباشر بين المستثمرين والجهات ‏الحكومية وغير الحكومية الدولية، بما يتيح التعرف ‏إلى الفرص الاستثمارية ويفتح المجال أمام إقامة ‏مشاريع وأعمال في قطاعات البناء والتشييد وإعادة ‏الإعمار.‏

وأوضح شعباني، أن الوزارة تشارك في المعرض ‏بمختلف قطاعاتها الإسكانية والتنفيذية، من خلال ‏المؤسسة السورية للبناء والتشييد “سيبكو” والشركة ‏السورية للدراسات الهندسية والمساحية “سيسكو”، ‏والمؤسسة العامة للإسكان، وهيئة التخطيط ‏الإقليمي، لعرض المشاريع الاستثمارية والإسكانية ‏والتعريف بالاحتياجات السكنية، وإتاحة التواصل ‏المباشر بين المستثمر والجهة العارضة للفرصة ‏الاستثمارية. ‏

استقطاب الخبرات والتقنيات الحديثة

نقيب المهندسين السوريين مالك حاج علي، لفت ‏في تصريح مماثل، إلى أهمية تبادل الخبرات ‏والاطلاع على أحدث التقنيات في مجالات البناء ‏والتشييد، مشيراً إلى أن النقابة تشارك في فعاليات ‏المعرض من خلال تقديم الاستشارات الهندسية ‏والتعريف بالقوانين والتشريعات الناظمة لعمل ‏المستثمرين والشركات الهندسية.‏

وأوضح حاج علي أن النقابة اتخذت خطوات ‏لاستقطاب الشركات الهندسية العربية والأجنبية، ‏وتعزيز التعاون معها والاستفادة من خبراتها ‏وتقنياتها الحديثة، بما يسهم في دعم جهود إعادة ‏الإعمار في سوريا، لافتاً إلى استعداد النقابة ‏لدراسة التقنيات والمنتجات الجديدة التي تطرحها ‏الشركات، والعمل على تقييمها واعتماد المناسب ‏منها بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب ‏تنظيم برامج لتعريف المهندسين السوريين بها ‏وتدريبهم على استخدامها في مشاريع إعادة البناء ‏والتشييد.‏

فرص للشراكة والتعاون بين الشركات