معرض “بروجكت سوريا 2026” يبحث فرص ‏الاستثمار والإعمار

دمشق-سانا
انطلقت اليوم الإثنين في مدينة المعارض بدمشق فعاليات معرض ومؤتمر”بروجكت سوريا 2026″ للبناء والتشييد والتطوير العقاري، بمشاركة أكثر من 150 شركة عربية وأجنبية من 12 دولة، في فعالية تستعرض أحدث التقنيات والحلول في قطاعات البناء والطاقة والتطوير العقاري، وتوفر مساحة لبحث فرص الاستثمار والإعمار والشراكات في سوريا.
وينظم المعرض، الذي افتتحه وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، الشركة الدولية للمعارض (IFP) بالتعاون مع شركة “ألفا” للمعارض، وبرعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان، ويجمع شركات ومؤسسات محلية ودولية ومستثمرين ومتخصصين وصنّاع قرار، لبحث مجالات التعاون وتبادل الخبرات واستكشاف فرص العمل والاستثمار.
التخطيط والتمويل أساس نجاح مشاريع الإعمار
أكد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون الإدارية والاستثمار وحيد عبيد في كلمة خلال الافتتاح، أن رؤية الوزارة لإعادة الإعمار تنطلق من جعلها مساراً متكاملاً للتنمية، يضع الإنسان في المقام الأول، ويربط بين السكن والعمل والخدمات، مع مراعاة احتياجات المرحلة الراهنة ومتطلبات المستقبل، مشيراً إلى أن نجاح المشاريع يبدأ بالتخطيط السليم والدراسات الواقعية، وتحديد المسؤوليات وتأمين التمويل المستدام.
وأوضح عبيد، أن أولويات الوزارة تتركز على تطوير التخطيط المكاني وتحديد الاحتياجات الفعلية للمناطق، وتوفير السكن بمختلف أنماطه، ورفع كفاءة مؤسسات البناء وتحسين أدائها، إلى جانب تطوير البيانات ومؤشرات متابعة المشاريع والاستفادة من التحول الرقمي لتقليص الوقت والكلفة وتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المشاريع.
وأشار عبيد، إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية، واستقطاب الاستثمارات والخبرات والتقنيات الحديثة بما يسهم في تأهيل الكوادر السورية وتشغيل المنشآت المحلية وتنشيط الصناعات المرتبطة بقطاع البناء.
فرص استثمارية وتواصل مباشر
مدير إدارة التعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان أسامة شعباني أكد في تصريح لمراسلة سانا، أن إقامة معرض “بروجكت سوريا 2026” للمرة الأولى في سوريا تشكل قناة للتواصل المباشر بين المستثمرين والجهات الحكومية وغير الحكومية الدولية، بما يتيح التعرف إلى الفرص الاستثمارية ويفتح المجال أمام إقامة مشاريع وأعمال في قطاعات البناء والتشييد وإعادة الإعمار.
وأوضح شعباني، أن الوزارة تشارك في المعرض بمختلف قطاعاتها الإسكانية والتنفيذية، من خلال المؤسسة السورية للبناء والتشييد “سيبكو” والشركة السورية للدراسات الهندسية والمساحية “سيسكو”، والمؤسسة العامة للإسكان، وهيئة التخطيط الإقليمي، لعرض المشاريع الاستثمارية والإسكانية والتعريف بالاحتياجات السكنية، وإتاحة التواصل المباشر بين المستثمر والجهة العارضة للفرصة الاستثمارية.
استقطاب الخبرات والتقنيات الحديثة
نقيب المهندسين السوريين مالك حاج علي، لفت في تصريح مماثل، إلى أهمية تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات في مجالات البناء والتشييد، مشيراً إلى أن النقابة تشارك في فعاليات المعرض من خلال تقديم الاستشارات الهندسية والتعريف بالقوانين والتشريعات الناظمة لعمل المستثمرين والشركات الهندسية.
وأوضح حاج علي أن النقابة اتخذت خطوات لاستقطاب الشركات الهندسية العربية والأجنبية، وتعزيز التعاون معها والاستفادة من خبراتها وتقنياتها الحديثة، بما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا، لافتاً إلى استعداد النقابة لدراسة التقنيات والمنتجات الجديدة التي تطرحها الشركات، والعمل على تقييمها واعتماد المناسب منها بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب تنظيم برامج لتعريف المهندسين السوريين بها وتدريبهم على استخدامها في مشاريع إعادة البناء والتشييد.
فرص للشراكة والتعاون بين الشركات
بدوره، بين رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للمعارض (IFP) ألبير عون، في تصريح مماثل أن معرض ومؤتمر “بروجكت سوريا 2026” يتميز بمشاركة دولية واسعة، إذ يجمع أكثر من 150 شركة من دول عدة، بينها إيطاليا ولبنان والأردن وتركيا والصين والهند وألمانيا، لاستعراض أحدث المنتجات والتقنيات في مجالات البناء والتشييد والكهرباء والطاقة البديلة.