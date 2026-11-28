لقطات جوية لافتتاح عقدة البحرة الطرقية أمام الحركة المرورية في مدينة حماة
كلمة “صديق”… شيفرة النصر التي بشرت السوريين مع كل تقدم ميداني للثوار.
بعد إعادة تأهيله… افتتاح الجامع الأموي الصغير في مدينة دوما بريف دمشق
إضاءة أول شجرة ميلاد بدمشق في حي الدويلعة
تواصل أعمال تأهيل دوار الشيخ ضاهر في مدينة اللاذقية للتخفيف من الازدحام المروري وتحسين المشهد البصري
وزيرة الشؤون الاجتماعية تفتتح مركزي تمكين وتنمية مجتمعية في حماة
منتدى دولي في إسطنبول يبحث متطلبات إعادة إعمار سوريا وفرص الاستثمار فيها
أوقاف القنيطرة تكرّم 400 طالب وطالبة من حفظة أجزاء من القرآن الكريم
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