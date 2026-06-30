الحرارة أعلى من معدلاتها والأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والبادية

IMG 0823 Copy الحرارة أعلى من معدلاتها والأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والبادية

دمشق-سانا‏

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 4 إلى 6 درجات مئوية.‏

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الثلاثاء، يكون حاراً وصحواً بشكلٍ عام ‏وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.‏

وخلال الليل، يستمر الجو لطيفاً بشكلٍ عام وخاصة في المرتفعات الجبلية.‏

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة خلال ساعات بعد ‏الظهر تتجاوز سرعتها 50 كم/سا وخاصةً في المناطق الوسطى والشرقية وأجزاء من المناطق ‏الشمالية الغربية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:‏

دمشق19/37‏

ريف دمشق-القلمون		 16/33‏

القنيطرة		 15/32‏

درعا		 22/34‏

السويداء		17/33‏

حمص		21/36‏

حماة		22/38‏

اللاذقية		23/31‏

طرطوس		23/30‏

حلب		 21/38‏

إدلب		 23/34‏

دير الزور		 27/43‏

الرقة		26/41‏

الحسكة		28/42‏
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