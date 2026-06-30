الحرارة أعلى من معدلاتها والأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والبادية

دمشق-سانا
توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 4 إلى 6 درجات مئوية.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الثلاثاء، يكون حاراً وصحواً بشكلٍ عام وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.
وخلال الليل، يستمر الجو لطيفاً بشكلٍ عام وخاصة في المرتفعات الجبلية.
وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة خلال ساعات بعد الظهر تتجاوز سرعتها 50 كم/سا وخاصةً في المناطق الوسطى والشرقية وأجزاء من المناطق الشمالية الغربية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|19/37
ريف دمشق-القلمون
|16/33
القنيطرة
|15/32
درعا
|22/34
السويداء
|17/33
حمص
|21/36
حماة
|22/38
اللاذقية
|23/31
طرطوس
|23/30
حلب
|21/38
إدلب
|23/34
دير الزور
|27/43
الرقة
|26/41
الحسكة
|28/42