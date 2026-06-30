الحرارة أعلى من معدلاتها والأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والبادية

دمشق-سانا‏

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 4 إلى 6 درجات مئوية.‏

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الثلاثاء، يكون حاراً وصحواً بشكلٍ عام ‏وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.‏

وخلال الليل، يستمر الجو لطيفاً بشكلٍ عام وخاصة في المرتفعات الجبلية.‏

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة خلال ساعات بعد ‏الظهر تتجاوز سرعتها 50 كم/سا وخاصةً في المناطق الوسطى والشرقية وأجزاء من المناطق ‏الشمالية الغربية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:‏