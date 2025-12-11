“رحلة إلى قلب الحكاية السورية” تجربة تفاعلية تعيد إحياء مشاهد النصر في ردع العدوان

مجموعة من طلاب المدارس في مدينة إدلب يتطوعون لتنظيف قلعة حلب الأثرية لتعود إلى ألقها كواجهة حضارية وسياحية في سوريا بعد التحرير
عمال الأفران في مدينة دمشق يواصلون عملهم خلال عطلة عيد الأضحى لتأمين الخبز للأهالي
بمعدل يصل إلى نحو 30 عملية يومياً.. مشفى الرازي في حلب يجري عمليات جراحية مجانية للمرضى
وفد حكومي في تل أبيض بريف الرقة الشمالي للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الأهالي
عودة 50 عائلة من إدلب إلى القصير بريف حمص.. بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إ
