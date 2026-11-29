دمشق-سانا



تتواصل التحضيرات لإقامة بطولة «نجوم الحرية» الاحترافية الثالثة للكيك بوكسينغ، المقررة في الثامن من كانون الثاني المقبل بدمشق، بإشراف اتحاد الكيك بوكسينغ، وسط مساعٍ لتوسيع المشاركة ورفع مستوى المنافسة والتنظيم.



وأوضح المدير التنفيذي للبطولة خالد الحجي في تصريح لـ سانا اليوم الأحد أن الاستعدادات تجري بوتيرة متسارعة لتقديم نسخة مختلفة عن النسختين السابقتين، مبيناً أن البطولة شهدت تطوراً ملحوظاً بين نسختيها الأولى والثانية من حيث الحضور الجماهيري وعدد المباريات والمشاركين.



وأشار الحجي إلى أن العمل يتركز في النسخة الثالثة على توسيع مشاركة اللاعبين العرب والأجانب، والاستعانة بحكام دوليين إلى جانب الحكام الوطنيين، بالتعاون مع اتحاد الكيك بوكسينغ، بما يسهم في تعزيز الطابع الاحترافي للبطولة.

تطور في مستوى الاحتراف

من جانبه، قال لاعب المنتخب السوري للمواي تاي والكيك بوكسينغ طارق الوهيبي :إنه أحرز لقب فئته الوزنية في النسخة الماضية من البطولة، ويسعى للحفاظ عليه للعام الثاني على التوالي.

وأوضح الوهيبي أن البطولة أسهمت في تطوير مفهوم الاحتراف في الرياضات القتالية داخل سوريا، مشيراً إلى التحسن الملحوظ في الجوانب التنظيمية والحضور الجماهيري ومستوى المنافسات، إضافة إلى التطور الفني الذي حققه اللاعبون مؤخراً.



وفي إطار المشاركة النسائية المتزايدة في بطولات الاحتراف، أوضحت اللاعبة تقى الشوى أنها شاركت في نسختين من بطولة «نجوم الحرية» ضمن وزن 50 كيلوغراماً، وتستعد حالياً لخوض مشاركتها الثالثة، معربة عن طموحها في المنافسة على اللقب خلال العام الحالي.

بدورها، أشارت اللاعبة أبرار حسن جلخ إلى أنها خاضت منافستين ضمن بطولة «نجوم الحرية» الاحترافية، وتستعد للمشاركة الثالثة، مؤكدة أن الوصول إلى الاحتراف يتطلب المثابرة والانضباط والاستمرار في التدريب وتحقيق نتائج متميزة على المستويين المحلي والخارجي.

وتشهد رياضة الكيك بوكسينغ في سوريا نمواً متواصلاً مع تزايد الإقبال على البطولات الاحترافية، التي باتت تستقطب أعداداً أكبر من اللاعبين واللاعبات، وتسهم في رفع مستوى المنافسة وفتح المجال أمام المواهب الواعدة لخوض تجارب احترافية أوسع.