اتصالات دير الزور تبدأ تنفيذ مشروع «برق نت» في حي فيلات البلدية

دير الزور-سانا



بدأ فرع الشركة السورية للاتصالات في دير الزور، اليوم الأحد، أعمال تمديد شبكة الألياف الضوئية المنزلية (FTTH) ضمن مشروع «برق نت» في حي فيلات البلدية، لتشكل نواة أول شبكة للمشروع في المحافظة، على أن تغطي نحو 80 بالمئة من الحي خلال شهر.

وأوضح مدير فرع اتصالات دير الزور، أنس الياسين، في تصريح لـ سانا، أن الأعمال تستهدف إيصال شبكة الألياف الضوئية مباشرة إلى المنازل، مبيناً أن مدة التنفيذ المحددة للمشروع تبلغ شهراً، مع استهداف تغطية 80 بالمئة من الحي.



ولفت الياسين إلى أن المشروع يهدف إلى استبدال الشبكات النحاسية والكوابل القديمة والمتهالكة ببنية تحتية حديثة تواكب التطورات في قطاع الاتصالات، مشيراً إلى أن سرعات الإنترنت المتاحة ستتراوح بين 8 و100 ميغابت، بما يتناسب مع احتياجات المشتركين وقدراتهم المادية.



وأكد الياسين أن المشروع يشكل بداية لتوسيع خدمات الألياف الضوئية لتشمل أحياء أخرى في مدينة دير الزور ومناطق في الريف، بينها البوكمال والميادين، بهدف تطوير البنية التحتية للاتصالات وتحسين جودة خدمات الإنترنت.



وكانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أعلنت إطلاق مشروع «برق نت» للألياف الضوئية في 15 حزيران 2025، بهدف إيصال الشبكة مباشرة إلى المنازل والمكاتب في مختلف المناطق السورية.