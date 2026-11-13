التعليم العالي تصدر الدفعة الثانية من قرارات التعادل الوظيفي

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، الدفعة الثانية من قرارات التعادل الوظيفي، ودعت الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها إلى مراجعة الوزارة اعتباراً من يوم الأحد 15 تشرين الثاني الجاري لاستلام وثائقهم.

وذكرت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على الأسماء المشمولة بالقرارات عبر الرابط التالي:

https://mohe.gov.sy/ar/media-center/details/777

وكانت الوزارة أصدرت في التاسع من تشرين الثاني الجاري الدفعة الأولى من قرارات التعادل الوظيفي، ودعت المشمولين بها إلى مراجعتها لاستلام وثائقهم.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم إجراءات التعادل الوظيفي للمؤهلات العلمية، بما ينسجم مع المعايير والضوابط المعتمدة لدى الجهات العامة، ويسهم في تحديد الوضع الوظيفي لحاملي الشهادات المشمولة بهذه القرارات.