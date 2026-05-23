انطلاق أعمال المرحلة النهائية من تأهيل شارع التكايا بمدينة دير الزور

دير الزور-سانا

انطلقت اليوم السبت أعمال تعبيد شارع التكايا بمدينة دير الزور، في المنطقة الممتدة من دوار الساعة “التموين سابقاً” حتى حديقة المشتل، وذلك ضمن المرحلة النهائية من أعمال إعادة تأهيل الشارع.

وأوضح رئيس مجلس المدينة ماجد حطاب لمراسل سانا، أن أعمال التعبيد انطلقت اليوم كمرحلة أخيرة، حيث تتم على مرحلتين، الأولى من دوار الساعة باتجاه قرنة جعفر في تقاطع شارع حسن الطه مع شارع الانطلاق، والمرحلة الثانية باتجاه مشتل الشيخ ياسين.

وأشار حطاب إلى أن المشروع تم بعد إعادة تأهيل عدد من نقاط الصرف الصحي المتهالكة ومد خطوط الشبكة الكهربائية والمائية وخطوط الاتصالات، بالتعاون بين مجلس مدينة دير الزور ومديريات المياه والاتصالات وشركة كهرباء دير الزور، وجرى العمل كاملاً بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

من جانبه أوضح أحمد حاج خضر من جهاز الإشراف على أعمال إعادة التأهيل في تصريح مماثل، أن المشروع يمتد على طول 1 كم، ويشمل تصفيراً لجسم الطريق لتلافي وجود أي انخفاضات وفق المواصفات الفنية، مشيراً إلى أن أعمال التعبيد ستستمر ثلاثة أيام.

وأطلق مجلس مدينة دير الزور المشروع ومدته أربعة أشهر، في الأول من شباط الماضي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ويتضمن إعادة تأهيل خطوط الصرف الصحي، وخطوط المياه، والكهرباء، والاتصالات.