“مثلث صيدنايا”.. محاضرة في إسطنبول لتوثيق الذاكرة السورية
ناجون من الكيماوي ينقلون ذاكرة المجازر إلى لاهاي
استعداداً للموسم الزراعي.. إكثار البذار في الحسكة تواصل توزيع بذار القمح على المزارعين
«أوتاد هرئة».. ذاكرة الثمانينيات تعود من خلف القضبان إلى خشبة المسرح في حمص
منصة ”قانون الطب” التعليمية.. مبادرة شبابية سورية في ألمانيا
ندوة تفاعلية بدمشق تناقش مشروع قانون الإعلام الجديد وواقع العمل الإعلامي
مشروع لزراعة 1000 هكتار بالغراس بريف دمشق لمكافحة التصحر في البادية
خريف القنيطرة.. حين تبوح الطبيعة بأسرارها
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