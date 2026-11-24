بـ 19 ميدالية متنوعة، اختتم منتخب سوريا للووشو كونغ فو مشاركته في البطولة الدولية للفنون القتالية بالعاصمة اللبنانية بيروت، محققاً 8 ذهبيات و6 فضيات و5 برونزيات.