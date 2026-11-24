19 ميدالية.. حصيلة منتخب سوريا للووشو كونغ فو في البطولة الدولية للفنون القتالية تاريخ النشر: 2026/11/24 11:32 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/24 11:32 صباحًا بـ 19 ميدالية متنوعة، اختتم منتخب سوريا للووشو كونغ فو مشاركته في البطولة الدولية للفنون القتالية بالعاصمة اللبنانية بيروت، محققاً 8 ذهبيات و6 فضيات و5 برونزيات. جامعة دمشق تدخل تصنيف ستانفورد لأفضل 2% من الباحثين عالمياً حق الأم في نقل جنسيتها لأبنائها قضية تحكمها التشريعات الوطنية كيف تحمي نفسك من شراء الذهب المغشوش؟ محصول الجزر للعروة التكثيفية في درعا.. إنتاج متوقع بنحو 19 ألف طن مجموعة مراسيم أصدرها الرئيس الشرع تقضي بإحداث عدد من الكليات، ما هي وأين توجد؟ صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:البطولة الدولية للفنون القتاليةبيروتمنتخب سوريا للووشو كونغ فو مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة هيئة الريادة والابتكار تعلن النتائج النهائية لاعتراضات مسابقة التوظيف لديها تخفيضات الجمعة البيضاء في سوريا.. الموعد وكيفية التأكد من حقيقتها زراعة دير الزور تكشف حجم الثروة الحيوانية لعام 2026 وأبرز التحديات من بينهم حارسها.. القبض على متورطين بسرقة كنيسة سيدة السلام بحمص مصر: الاعتداءات على البحرين انتهاك لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها وفد من البرلمان الفرنسي يزور مجلس الشعب في دمشق آخر الأخبار افتتاح مركز خدمة المواطن في جديدة الوادي بريف دمشق بعد إعادة تأهيله دولي تركيا.. مسيّرة “بيرقدار أقنجي” تطلق طوربيداً مضاداً للغواصات لأول مرة منوعات باحثون يابانيون يطورون علاجاً لالتهاب اللثة باستخدام صفار البيض والضوء