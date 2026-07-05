جولة رقابية في مجلس مدينة اللاذقية تكشف مخالفات وتُفضي إلى تدابير قانونية فورية

اللاذقية-سانا

اطلع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، ومحافظ اللاذقية، أحمد مصطفى، خلال جولة في مجلس مدينة اللاذقية ‏على واقع العمل في مديريات المجلس، ولا سيما الشؤون الفنية والمالية والتنمية الإدارية، حيث كشفت الجولة عن ترهل إداري ‏وضعف في تقديم الخدمات وفقاً لقناة الهيئة على تلغرام.‏

وذكرت القناة اليوم الأحد أن الجولة “كشفت أيضاً عن سوء تنظيم الوثائق الرسمية وحفظها وتدقيقها وفق الأصول القانونية، إضافة ‏إلى غيابات واسعة غير مبررة بين الموظفين”، مشيرة إلى أنه تم خلال الجولة الاستماع إلى آراء المواطنين وشكاويهم حول مستوى ‏الخدمات المقدمة‎.‎

وأضافت قناة الهيئة: إنه في ختام الجولة تم “التوجيه إلى جملة من الإجراءات القانونية، تمثّلت بإعفاء رئيس المجلس وعدد من مديري ‏المديريات من الخدمة”، والتأكيد على ضرورة الإسراع في معالجة المخالفات، بما يضمن تصحيح مسار العمل وتحسين مستوى ‏الخدمات المقدّمة للمواطنين‎.‎