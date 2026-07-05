جولة رقابية في مجلس مدينة اللاذقية تكشف مخالفات وتُفضي إلى تدابير قانونية فورية

اللاذقية-سانا
اطلع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، ومحافظ اللاذقية، أحمد مصطفى، خلال جولة في مجلس مدينة اللاذقية على واقع العمل في مديريات المجلس، ولا سيما الشؤون الفنية والمالية والتنمية الإدارية، حيث كشفت الجولة عن ترهل إداري وضعف في تقديم الخدمات وفقاً لقناة الهيئة على تلغرام.
وذكرت القناة اليوم الأحد أن الجولة “كشفت أيضاً عن سوء تنظيم الوثائق الرسمية وحفظها وتدقيقها وفق الأصول القانونية، إضافة إلى غيابات واسعة غير مبررة بين الموظفين”، مشيرة إلى أنه تم خلال الجولة الاستماع إلى آراء المواطنين وشكاويهم حول مستوى الخدمات المقدمة.
وأضافت قناة الهيئة: إنه في ختام الجولة تم “التوجيه إلى جملة من الإجراءات القانونية، تمثّلت بإعفاء رئيس المجلس وعدد من مديري المديريات من الخدمة”، والتأكيد على ضرورة الإسراع في معالجة المخالفات، بما يضمن تصحيح مسار العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.