جولة رقابية في مجلس مدينة اللاذقية تكشف مخالفات وتُفضي إلى تدابير قانونية فورية

photo 1 2026 07 05 23 40 14 جولة رقابية في مجلس مدينة اللاذقية تكشف مخالفات وتُفضي إلى تدابير قانونية فورية

اللاذقية-سانا

اطلع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، ومحافظ اللاذقية، أحمد مصطفى، خلال جولة في مجلس مدينة اللاذقية ‏على واقع العمل في مديريات المجلس، ولا سيما الشؤون الفنية والمالية والتنمية الإدارية، حيث كشفت الجولة عن ترهل إداري ‏وضعف في تقديم الخدمات وفقاً لقناة الهيئة على تلغرام.‏

وذكرت القناة اليوم الأحد أن الجولة “كشفت أيضاً عن سوء تنظيم الوثائق الرسمية وحفظها وتدقيقها وفق الأصول القانونية، إضافة ‏إلى غيابات واسعة غير مبررة بين الموظفين”، مشيرة إلى أنه تم خلال الجولة الاستماع إلى آراء المواطنين وشكاويهم حول مستوى ‏الخدمات المقدمة‎.‎

وأضافت قناة الهيئة: إنه في ختام الجولة تم “التوجيه إلى جملة من الإجراءات القانونية، تمثّلت بإعفاء رئيس المجلس وعدد من مديري ‏المديريات من الخدمة”، والتأكيد على ضرورة الإسراع في معالجة المخالفات، بما يضمن تصحيح مسار العمل وتحسين مستوى ‏الخدمات المقدّمة للمواطنين‎.‎

photo 2 2026 07 05 23 40 14 جولة رقابية في مجلس مدينة اللاذقية تكشف مخالفات وتُفضي إلى تدابير قانونية فورية
photo 3 2026 07 05 23 40 14 جولة رقابية في مجلس مدينة اللاذقية تكشف مخالفات وتُفضي إلى تدابير قانونية فورية
photo 4 2026 07 05 23 40 14 جولة رقابية في مجلس مدينة اللاذقية تكشف مخالفات وتُفضي إلى تدابير قانونية فورية
photo 5 2026 07 05 23 40 14 جولة رقابية في مجلس مدينة اللاذقية تكشف مخالفات وتُفضي إلى تدابير قانونية فورية
photo 6 2026 07 05 23 40 14 جولة رقابية في مجلس مدينة اللاذقية تكشف مخالفات وتُفضي إلى تدابير قانونية فورية
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