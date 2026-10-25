المحامي العام في الحسكة يتفقد أوضاع نزلاء سجن غويران المركزي

الحسكة-سانا
تفقد المحامي العام في الحسكة، القاضي غازي الشيخ إبراهيم، السبت، أوضاع نزلاء سجن غويران المركزي، خلال جولة اطلع خلالها على واقع السجن، واستمع إلى مطالب النزلاء.
وأوضح الشيخ إبراهيم لـ سانا أن الجولة تهدف إلى الاطلاع ميدانياً على أوضاع النزلاء والاستماع إلى مطالبهم، إلى جانب مراجعة ملفاتهم القضائية تمهيداً لمتابعتها ودراسة الإجراءات القانونية المتعلقة بها، وفقاً للأصول والقوانين النافذة.
وبيّن الشيخ إبراهيم أن ملفات السجناء أُحيلت إلى النيابة العامة في المحافظة، وأصبحت تحت إشرافها المباشر، مشيراً إلى أن الملفات ستخضع للدراسة والمتابعة القانونية اللازمة.
ويضم سجن غويران المركزي أكثر من 500 سجين، بينهم محكومون ينفّذون العقوبات الصادرة بحقهم، وآخرون موقوفون على ذمة المحاكمة.