المحامي العام في الحسكة يتفقد أوضاع نزلاء سجن غويران المركزي

الحسكة-سانا‏

تفقد المحامي العام في الحسكة، القاضي غازي الشيخ إبراهيم، السبت، أوضاع نزلاء سجن ‏غويران المركزي، خلال جولة اطلع خلالها على واقع السجن، واستمع إلى مطالب النزلاء.‏

وأوضح الشيخ إبراهيم لـ سانا أن الجولة تهدف إلى الاطلاع ميدانياً على أوضاع النزلاء ‏والاستماع إلى مطالبهم، إلى جانب مراجعة ملفاتهم القضائية تمهيداً لمتابعتها ودراسة ‏الإجراءات القانونية المتعلقة بها، وفقاً للأصول والقوانين النافذة.‏

وبيّن الشيخ إبراهيم أن ملفات السجناء أُحيلت إلى النيابة العامة في المحافظة، وأصبحت ‏تحت إشرافها المباشر، مشيراً إلى أن الملفات ستخضع للدراسة والمتابعة القانونية اللازمة.‏

ويضم سجن غويران المركزي أكثر من 500 سجين، بينهم محكومون ينفّذون العقوبات الصادرة ‏بحقهم، وآخرون موقوفون على ذمة المحاكمة.‏