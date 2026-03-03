بعد توقف دام 14 عاماً… إعادة افتتاح مكتب بريد بصرى الشام بريف درعا

درعا-سانا

أعادت المؤسسة السورية للبريد اليوم الثلاثاء، افتتاح مكتب بريد مدينة بصرى الشام في ريف درعا الشرقي، بعد توقف استمر أكثر من أربعة عشر عاماً، في خطوة تهدف إلى استئناف تقديم الخدمات البريدية والمالية لآلاف المواطنين في المنطقة، وتخفيف أعباء التنقل عنهم.

استئناف الخدمات الأساسية

وأوضح مدير المركز عماد رجب الكفري في تصريح لمراسل سانا، أن إعادة تشغيل المكتب تأتي ضمن خطة المؤسسة لتوسيع نطاق خدماتها وإعادة تفعيل المكاتب المتوقفة، مبيناً أن المركز بدأ بتقديم مجموعة من الخدمات الأساسية، أبرزها صرف رواتب المتقاعدين على نظامي التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاش، إضافة إلى الحوالات المالية بأنواعها ووثيقة “غير عامل”.

وأشار الكفري إلى أن العمل جارٍ لإطلاق خدمات جديدة خلال الفترة المقبلة، تشمل وثيقتي السجل العدلي والمدني، وتعاملات الصراف العقاري، وخدمات شام كاش، إلى جانب إعادة تفعيل إيصال البريد الرسمي بين المدينة والمحافظة.

أهمية إعادة الافتتاح للأهالي

من جهته، أكد مختار بصرى الشام عبد الحكيم العيسى أن عودة عمل المكتب خطوة مهمة لتسهيل معاملات المواطنين، ولا سيما المتقاعدين، داعياً إلى الإسراع في استكمال باقي الخدمات التي يحتاجها الأهالي.

وتحدّث عدد من المواطنين عن معاناتهم خلال السنوات الماضية في الحصول على الرواتب والخدمات البريدية، مشيرين إلى أن إعادة افتتاح المكتب ستوفر عليهم الوقت والجهد والتكاليف المالية المرتفعة للتنقل إلى مراكز بعيدة.

وتعمل المؤسسة السورية للبريد على إعادة تفعيل المكاتب البريدية في محافظة درعا وربطها بالشبكة المركزية، بما يضمن تقديم حزمة متكاملة من الخدمات البريدية والمالية للمواطنين.