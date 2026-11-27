الدوحة-سانا

حقق المنتخب السعودي فوزاً غالياً على نظيره الصيني بنتيجة 82- 80 نقطة، في ‏المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس في قطر، ضمن النافذة الخامسة لتصفيات ‏آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة 2027.‏

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين المنتخبين، إذ عاد المنتخب السعودي من التأخر بفارق ‏أربع نقاط في الربع الأول، وفرض أفضليته في الربع الثاني، لينهي الشوط الأول ‏متقدماً بفارق خمس نقاط.‏

واشتدت المنافسة في الشوط الثاني، وسط أداء جماعي مميز للمنتخب السعودي، الذي ‏حقق انتصاره الأول بعد أربع خسارات متتالية، ليُنعش آماله في بلوغ نهائيات كأس ‏العالم.‏

ويُعد هذا الفوز الأول للمنتخب السعودي على نظيره الصيني منذ أكثر من ثلاثين ‏عاماً.‏