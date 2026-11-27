الدوحة-سانا
حقق المنتخب السعودي فوزاً غالياً على نظيره الصيني بنتيجة 82- 80 نقطة، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس في قطر، ضمن النافذة الخامسة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة 2027.
وشهدت المباراة ندية كبيرة بين المنتخبين، إذ عاد المنتخب السعودي من التأخر بفارق أربع نقاط في الربع الأول، وفرض أفضليته في الربع الثاني، لينهي الشوط الأول متقدماً بفارق خمس نقاط.
واشتدت المنافسة في الشوط الثاني، وسط أداء جماعي مميز للمنتخب السعودي، الذي حقق انتصاره الأول بعد أربع خسارات متتالية، ليُنعش آماله في بلوغ نهائيات كأس العالم.
ويُعد هذا الفوز الأول للمنتخب السعودي على نظيره الصيني منذ أكثر من ثلاثين عاماً.