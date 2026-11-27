واشنطن-سانا‏

قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية التقارير التي تحدثت عن تبادل روسيا ‏والصين معلومات استخباراتية مع إيران، ومساعدتهما لها في استهداف قواعد ‏عسكرية أمريكية، معتبراً أن انخراط البلدين في الحرب محدود ولا يتجاوز تقديم ‏بعض المعلومات.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس، ‏في منتجعه مارالاغو بولاية فلوريدا: “إن الحرب مع إيران كانت من بين الملفات التي ‏بحثها خلال اجتماعه الأخير مع نظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير ‏بوتين”.‏

وأوضح ترامب أن اجتماعه مع الرئيس الصيني كان جيداً، واصفاً انخراط بكين في ‏الشأن الإيراني بأنه “ضئيل للغاية”، مشيراً إلى أن التدخل، من وجهة نظره، يعني ‏مشاركة أشخاص في القتال، وليس مجرد تقديم معلومات استخباراتية.‏

ولفت ترامب إلى أن الولايات المتحدة تمارس بدورها عمليات تجسس على البلدين، ‏رداً على ما يُثار بشأن تجسسهما عليها.‏

وفيما يتعلق بالدور الروسي، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن موسكو لا تقدم الكثير من ‏المعلومات الاستخباراتية لإيران، لافتاً إلى أن كلاً من روسيا والصين ترغب في إنهاء ‏الحرب، وأنهما تساعدانه في تحقيق ذلك.‏

مشاركة بوتين في قمة مجموعة العشرين

وفي سياق متصل، قال ترامب: “إنه لا يعرف ما إذا كان الرئيس الروسي سيشارك ‏في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في مدينة ميامي الأمريكية يومي الـ14 ‏والـ15 من كانون الأول المقبل”، مؤكداً أنه بإمكانه الحضور إذا رغب في ذلك.‏

ورداً على سؤال للصحفيين، قال ترامب: “إن بوتين يستطيع المشاركة بالتأكيد، وأنه ‏سيكون مرحباً بحضوره”، مشيراً إلى أن الدعوة التي وجهها إليه في أيلول الماضي لم ‏تتلقَّ حتى الآن رداً نهائياً من الجانب الروسي.‏

وكان ترامب التقى بوتين في التاسع عشر من تشرين الثاني الجاري، في مدينة شنتشن ‏الصينية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ ‌‏”أبيك”، في لقاء استمر نحو 40 دقيقة.‏

الحرب الأوكرانية تلقي بظلالها على القمة

وتأتي الدعوة إلى مشاركة بوتين في ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ‏التي اندلعت عام 2022، والانتقادات الأوروبية لاحتمال حضوره القمة، حيث دفع ‏المستشار الألماني فريدريش ميرتس باتجاه توجيه دعوة إلى الرئيس الأوكراني ‏فولوديمير زيلينسكي أيضاً، ولا سيما أن مشاركة بوتين قد تتيح بحث وقف الحرب.‏

ولم تنجح الولايات المتحدة حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الروسية ‏الأوكرانية، رغم تأكيد ترامب مواصلة العمل مع موسكو وكييف لوقف إطلاق النار.‏

ومن المقرر أن يعقد بوتين مؤتمره الصحفي السنوي التقليدي في العاشر من كانون ‏الأول المقبل، قبل أيام من انعقاد القمة، وسط ترقب لما قد يعلنه بشأن مشاركته فيها.‏

ومن المتوقع أن يشارك الرئيس الصيني شي جين بينغ في القمة، وفي حال حضوره ‏سيكون لقاؤه مع ترامب الرابع خلال العام الجاري.‏