واشنطن-سانا
قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية التقارير التي تحدثت عن تبادل روسيا والصين معلومات استخباراتية مع إيران، ومساعدتهما لها في استهداف قواعد عسكرية أمريكية، معتبراً أن انخراط البلدين في الحرب محدود ولا يتجاوز تقديم بعض المعلومات.
ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس، في منتجعه مارالاغو بولاية فلوريدا: “إن الحرب مع إيران كانت من بين الملفات التي بحثها خلال اجتماعه الأخير مع نظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين”.
وأوضح ترامب أن اجتماعه مع الرئيس الصيني كان جيداً، واصفاً انخراط بكين في الشأن الإيراني بأنه “ضئيل للغاية”، مشيراً إلى أن التدخل، من وجهة نظره، يعني مشاركة أشخاص في القتال، وليس مجرد تقديم معلومات استخباراتية.
ولفت ترامب إلى أن الولايات المتحدة تمارس بدورها عمليات تجسس على البلدين، رداً على ما يُثار بشأن تجسسهما عليها.
وفيما يتعلق بالدور الروسي، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن موسكو لا تقدم الكثير من المعلومات الاستخباراتية لإيران، لافتاً إلى أن كلاً من روسيا والصين ترغب في إنهاء الحرب، وأنهما تساعدانه في تحقيق ذلك.
مشاركة بوتين في قمة مجموعة العشرين
وفي سياق متصل، قال ترامب: “إنه لا يعرف ما إذا كان الرئيس الروسي سيشارك في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في مدينة ميامي الأمريكية يومي الـ14 والـ15 من كانون الأول المقبل”، مؤكداً أنه بإمكانه الحضور إذا رغب في ذلك.
ورداً على سؤال للصحفيين، قال ترامب: “إن بوتين يستطيع المشاركة بالتأكيد، وأنه سيكون مرحباً بحضوره”، مشيراً إلى أن الدعوة التي وجهها إليه في أيلول الماضي لم تتلقَّ حتى الآن رداً نهائياً من الجانب الروسي.
وكان ترامب التقى بوتين في التاسع عشر من تشرين الثاني الجاري، في مدينة شنتشن الصينية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ ”أبيك”، في لقاء استمر نحو 40 دقيقة.
الحرب الأوكرانية تلقي بظلالها على القمة
وتأتي الدعوة إلى مشاركة بوتين في ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت عام 2022، والانتقادات الأوروبية لاحتمال حضوره القمة، حيث دفع المستشار الألماني فريدريش ميرتس باتجاه توجيه دعوة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضاً، ولا سيما أن مشاركة بوتين قد تتيح بحث وقف الحرب.
ولم تنجح الولايات المتحدة حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تأكيد ترامب مواصلة العمل مع موسكو وكييف لوقف إطلاق النار.
ومن المقرر أن يعقد بوتين مؤتمره الصحفي السنوي التقليدي في العاشر من كانون الأول المقبل، قبل أيام من انعقاد القمة، وسط ترقب لما قد يعلنه بشأن مشاركته فيها.
ومن المتوقع أن يشارك الرئيس الصيني شي جين بينغ في القمة، وفي حال حضوره سيكون لقاؤه مع ترامب الرابع خلال العام الجاري.