تأهيل شبكة الصرف الصحي في قرية الجبين ضمن حملة “فداء لحماة”

حماة-سانا

ضمن حملة “فداء لحماة”، وبالتعاون ما بين محافظة حماة ومنظمة شفق، نفذت الورشات الفنية أعمال تأهيل شبكة الصرف الصحي في قرية الجبين بريف المحافظة، بما يخدم الأهالي ويحميهم من الأمراض والأوبئة.

وأوضح مسؤول قسم المياه والإصحاح في منظمة شفق المهندس وائل العبد الله في تصريح لمراسل سانا، أن نسبة 60 بالمئة من القرية تفتقر لشبكة صرف صحي، والنسبة الباقية تعرضت للتخريب خلال السنوات الماضية، حيث تقوم ورشات المنظمة ضمن حملة “فداء لحماة” بتأهيل الشبكة.

أحد أهالي القرية محمد الخليف، أوضح أنه كان هناك سابقاً مشروع صرف صحي في القرية توقف بعد إنجاز نسبة 40 بالمئة منه، مشيراً إلى أن هذه النسبة طالها التخريب، جراء قصف النظام البائد، وهي بحاجة إلى إعادة تأهيل والتي تنفذها حالياً حملة “فداء لحماة” بالتعاون مع منظمة شفق.

وتأتي أعمال تأهيل شبكة الصرف الصحي في القرية كإجراء حيوي للحد من اختناقات خطوط الصرف، والحيلولة دون طوفانها وتلويثها للبيئة والشوارع، وإلحاق أضرار صحية بالأهالي.