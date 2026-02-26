تأهيل شبكة الصرف الصحي في قرية الجبين ضمن حملة “فداء لحماة”

01 5 23 تأهيل شبكة الصرف الصحي في قرية الجبين ضمن حملة "فداء لحماة"

حماة-سانا

ضمن حملة “فداء لحماة”، وبالتعاون ما بين محافظة حماة ومنظمة شفق، نفذت الورشات الفنية أعمال تأهيل شبكة الصرف الصحي في قرية الجبين بريف المحافظة، بما يخدم الأهالي ويحميهم من الأمراض والأوبئة.

01 7 20 تأهيل شبكة الصرف الصحي في قرية الجبين ضمن حملة "فداء لحماة"

وأوضح مسؤول قسم المياه والإصحاح في منظمة شفق المهندس وائل العبد الله في تصريح لمراسل سانا، أن نسبة 60 بالمئة من القرية تفتقر لشبكة صرف صحي، والنسبة الباقية تعرضت للتخريب خلال السنوات الماضية، حيث تقوم ورشات المنظمة ضمن حملة “فداء لحماة” بتأهيل الشبكة.

أحد أهالي القرية محمد الخليف، أوضح أنه كان هناك سابقاً مشروع صرف صحي في القرية توقف بعد إنجاز نسبة 40 بالمئة منه، مشيراً إلى أن هذه النسبة طالها التخريب، جراء قصف النظام البائد، وهي بحاجة إلى إعادة تأهيل والتي تنفذها حالياً حملة “فداء لحماة” بالتعاون مع منظمة شفق.

وتأتي أعمال تأهيل شبكة الصرف الصحي في القرية كإجراء حيوي للحد من اختناقات خطوط الصرف، والحيلولة دون طوفانها وتلويثها للبيئة والشوارع، وإلحاق أضرار صحية بالأهالي.

01 4 31 تأهيل شبكة الصرف الصحي في قرية الجبين ضمن حملة "فداء لحماة"
01 6 21 تأهيل شبكة الصرف الصحي في قرية الجبين ضمن حملة "فداء لحماة"
01 11 6 scaled تأهيل شبكة الصرف الصحي في قرية الجبين ضمن حملة "فداء لحماة"
محافظ السويداء يبحث مع منظمات إنسانية آليات تنفيذ مشروعات ضمن حملة “السويداء منا وفينا”
إدارة الأمن العام في محافظة درعا تطلق حملة أمنية تستهدف الخارجين عن القانون
مدير الآثار والمتاحف .. سرقة مستلزمات تقنية من إحدى دوائر مديرية الآثار والمتاحف بدمشق
وزير الأوقاف يبحث مع وفد من بلجيكا وفرنسا العمل الدعوي
تقديراً لجهودهم… محافظة دمشق تقيم مأدبة إفطار لأكثر من ألفي عامل ‏نظافة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك