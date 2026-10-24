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حملة نظافة وتشجير بمدينة طرطوس بمناسبة يومَي البيئة العربي والوطني

IMG 4371 حملة نظافة وتشجير بمدينة طرطوس بمناسبة يومَي البيئة العربي والوطني
حملة نظافة وتشجير بمدينة طرطوس-سانا

طرطوس-سانا

أطلقت محافظة طرطوس، اليوم السبت، حملة نظافة وتشجير في حديقة المشروع بمدينة طرطوس ومحيطها، بمناسبة يومَي البيئة العربي والوطني.

وشارك في الحملة التي حملت عنوان “نستعيد بيئتنا… نكمل الحكاية” مديرية النفايات الصلبة ومجلس مدينة طرطوس، وعدد من الجمعيات الأهلية والمتطوعين من المجتمع المحلي، وتضمنت أعمال تنظيف الحديقة وإزالة النفايات والمخلفات وكنس الممرات، إلى جانب تقليم الأشجار وزراعة عدد من الغراس والورود.

تعزيز الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية

IMG 4334 حملة نظافة وتشجير بمدينة طرطوس بمناسبة يومَي البيئة العربي والوطني

وأوضح مدير البيئة في طرطوس محمد صالح في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة تأتي ضمن برنامج الأنشطة احتفاءً بيومَي البيئة العربي والوطني، برعاية محافظ طرطوس، ونُفذت بالتنسيق بين مديرية البيئة ومديرية النفايات الصلبة ومجلس المدينة، وبمشاركة متطوعين من المجتمع المحلي.

وأكد صالح أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الحدائق والممتلكات العامة، وترسيخ مسؤولية المجتمع في حمايتها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية.

وشدد صالح على أهمية تكاتف الجهود لنشر الثقافة البيئية وتعزيز السلوكيات الإيجابية في الحفاظ على الطبيعة والمرافق العامة والخاصة، مؤكداً دور الإعلام في تسليط الضوء على هذه المبادرات ونشر الوعي البيئي بين مختلف شرائح المجتمع.

IMG 4343 حملة نظافة وتشجير بمدينة طرطوس بمناسبة يومَي البيئة العربي والوطني

من جهته أوضح مدير الحدائق في مجلس مدينة طرطوس، علي عبد الله، في تصريح مماثل، أن الحملة تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وثقافة التطوع، وتحسين واقع المساحات الخضراء والحفاظ عليها، وترسيخ قيم حماية البيئة لدى الأجيال القادمة.

وأشار عبد الله إلى أن الحملة تضمنت أعمال نظافة وتشجير وتحسينات تجميلية في الحديقة، معرباً عن أمله في توسيع المشاركة المجتمعية في الحملات المقبلة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والمبادرات الأهلية للحفاظ على الحدائق والمرافق العامة.

وشهدت محافظة طرطوس مؤخراً عدة حملات نظافة رسمية وتطوعية بالتعاون مع منظمات غير حكومية ومديريات خدمية، شملت الكورنيش البحري وعدداً من الحدائق وجزيرة أرواد وغيرها.

وتأتي الحملة ضمن أنشطة يوم البيئة العربي في 14 تشرين الأول، ويوم البيئة الوطني في الأول من تشرين الثاني، بهدف تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الحفاظ على النظافة والمساحات الخضراء.

IMG 4350 scaled حملة نظافة وتشجير بمدينة طرطوس بمناسبة يومَي البيئة العربي والوطني
IMG 4356 scaled حملة نظافة وتشجير بمدينة طرطوس بمناسبة يومَي البيئة العربي والوطني
IMG 4359 scaled حملة نظافة وتشجير بمدينة طرطوس بمناسبة يومَي البيئة العربي والوطني
IMG 4364 scaled حملة نظافة وتشجير بمدينة طرطوس بمناسبة يومَي البيئة العربي والوطني
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