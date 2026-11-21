واشنطن-سانا



أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة الضغوط الاقتصادية على إيران، رغم تلقيه تهديدات لم يكشف عن طبيعتها، مشيراً إلى أنه لا يزال يقيم داخل قاعدة عسكرية أمريكية لدواعٍ أمنية.



وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية: “إن التهديدات الإيرانية لن تثني واشنطن عن مواصلة سياستها”، مضيفاً: “إنه إذا كان الإيرانيون يستهدفونني فهذا يعني أنهم يتعرضون لضغوط، وسنواصل ممارسة هذه الضغوط عليهم”.

تفاهم أمريكي صيني بشأن القرارات العسكرية والذكاء الاصطناعي

في سياق آخر، كشف بيسنت عن اتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، يقضي بإبقاء القرارات العسكرية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي خاضعة للمشاركة البشرية الدائمة، موضحاً أن التفاهم يتضمن ضمانات أخرى، ولن يتأثر بالتنافس بين البلدين على ريادة هذا القطاع.



وفيما يتعلق بقيود تصدير الرقائق الإلكترونية، قال بيسنت: “إن شحنات رقائق إتش 200 التي تنتجها شركة إنفيديا لا تزال ضمن الفئة الأكثر تقدماً المسموح ببيعها إلى الصين بموجب التراخيص الأمريكية”، مؤكداً عدم وجود توجه لتغيير السياسة المعتمدة في هذا الشأن.



وأوضح أن الطلبات الصينية على هذه الرقائق لا تزال محدودة، في ظل مساعي بكين لتطوير قدراتها الخاصة في مجال صناعة أشباه الموصلات، مشيراً إلى أن الاتهامات المتعلقة بالتجسس التي طالت الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنفيديا جنسن هوانغ لم تُطرح خلال المباحثات الأمريكية الصينية.



وقلل بيسنت من أهمية التباينات في وجهات النظر بين وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين بشأن القيود المفروضة على تصدير الرقائق، مؤكداً التزام مسؤولي الإدارة بتنفيذ توجيهات الرئيس ترامب.



وتأتي هذه التصريحات بعد إجراءات اتخذتها وزارة التجارة الأمريكية، يوم الإثنين الماضي، لتشديد القيود على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، بما يشمل الرقائق المستخدمة في مراكز البيانات الخارجية التي تتيح للكيانات الصينية استئجار طاقة حاسوبية.