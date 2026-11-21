بنغالورو-سانا



يشارك الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا بفعاليات الاجتماع الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ التابع لاتحاد النقابات العالمي (WFTU)، والمؤتمر الوطني الثالث والأربعين لمؤتمر نقابات العمال لعموم الهند (AITUC)، اللذين تستضيفهما مدينة بنغالورو في ولاية كارناتاكا الهندية، حيث بدأت أعمال الاجتماع الإقليمي اليوم الجمعة، على أن ينطلق المؤتمر الوطني في 22 تشرين الثاني الجاري.



​واستعرض رئيس الاتحاد عبد العليم البكور، في كلمته خلال الاجتماع الإقليمي رؤية سوريا الجديدة في مرحلة البناء وإعادة الإعمار، مؤكداً أن النهوض الاقتصادي المستدام يرتكز بالدرجة الأولى على تمكين الطبقة العاملة وصون كرامتها بوصفها شريكاً أصيلاً في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

دور النقابات في التعافي الاقتصادي

أوضح البكور أن التنظيم النقابي السوري يضطلع بدور مزدوج في المرحلة الراهنة، إذ يعمل على الصعيد التنموي بالتنسيق مع الحكومة وأرباب العمل لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتضررة ودعم الإنتاج الوطني وتطوير الكفاءات المهنية، بالتوازي مع مواصلة مهامه المطلبية لتحسين الواقع المعيشي والأجور وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي والصحي، وتحديث التشريعات الناظمة لسوق العمل، بما يعزز حماية المرأة والشباب.

التحولات التكنولوجية وحقوق العمال

حذّر البكور من التداعيات المحتملة للتحولات المتسارعة في بيئة العمل نتيجة الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتغيرات المناخية، مشدداً على ضرورة تسخير التطور التكنولوجي لتخفيف الأعباء ورفع مستوى الرفاه الاجتماعي، وليس اتخاذه ذريعة لتسريح العمال أو الانتقاص من حقوقهم وأجورهم، إلى جانب توفير برامج تأهيل وتدريب مجانية للعمال تضمن عدم تحميلهم كلفة التحولات التقنية والأزمات الاقتصادية.



ودعا النقابات العمالية وأحرار العالم للوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الجولان السوري المحتل والجنوب السوري، معرباً عن التضامن المطلق مع عمال وشعب فلسطين في نضالهم المشروع لإنهاء الاحتلال، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.



وتستمر الفعاليات حتى 26 تشرين الثاني الجاري، إذ تُعقد أعمال الاجتماع الإقليمي لاتحاد النقابات العالمي يومي 20 و21 منه، لمناقشة التحديات التي تواجه الحركة النقابية وسبل صون المكتسبات العمالية وتعزيز المفاوضة الجماعية والتعاون والتضامن بين النقابات، ومواجهة تداعيات التحولات التكنولوجية والأزمات الاقتصادية على القوى العاملة، فيما يستمر المؤتمر الوطني الهندي من 22 إلى 26 تشرين الثاني.

