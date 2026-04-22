جلسة حوارية في إدلب للفائزين بعضوية مجلس الشعب لبحث أولويات المرحلة الانتقالية

إدلب-سانا

عقد عدد من الفائزين بانتخابات مجلس الشعب جلسة حوارية تعارفية أمس الثلاثاء في محافظة إدلب، بحضور مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية أحمد موفق زيدان، وعضوي اللجنة العليا لانتخابات المجلس نوار نجمة وحسن الدغيم.

وبيّن نجمة، في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن اللقاء الذي عُقد بدعوة من أعضاء المجلس المنتخبين عن محافظة إدلب، تناول الأولويات الملقاة على عاتق المجلس في المرحلة الانتقالية، لجهة القوانين والتشريعات، وبناء الرؤية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة السورية الجديدة.

وأشار إلى أنّ اللقاء شهد مداخلات للناجحين في الانتخابات، تضمّنت تساؤلات حول موعد انعقاد المجلس وما آلت إليه الانتخابات في الحسكة، إضافة إلى طرح مجموعة من الأفكار المتعلقة برؤية أعضاء المجلس للمهام الموكلة لأول برلمان بعد الثورة، ولا سيما ما يتصل بمهمته التشريعية الأساسية والدور الرقابي الذي سيمارسه خلال المرحلة القادمة.

ولفت نجمة إلى أهمية أن يكون المجلس المقبل مختلفاً عن المجالس التي كانت قائمة خلال فترة النظام البائد، وأن يؤدي دوره الحقيقي كسلطة تشريعية، ويسهم في تغيير الصورة الذهنية السلبية تجاه هذه المؤسسة، ليكون برلماناً يعبر عن أهداف وطموحات الثورة السورية.

وأكد نجمة أن اللقاء هدفه الحوار والتعارف بين أعضاء المجلس، ويأتي في إطار الاستعداد لانعقاد المجلس قريباً، مع التأكيد على أهمية عقد لقاءات متعددة خلال هذه الفترة، بما يتيح للناجحين في الانتخابات الاستعداد لممارسة دورهم بما ينسجم مع طموحات الشعب السوري.

وكانت وصلت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السبت الفائت إلى محافظة الحسكة للبدء بالإجراءات العملية والترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية.