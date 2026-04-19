إحباط تهريب نصف مليون حبة كبتاغون وتوقيف المتورطين بعملية سورية–عراقية مشتركة

دمشق – سانا

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات، بالتعاون مع قوى حرس الحدود، وبالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، عملية تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة، كانت معدة للنقل إلى خارج البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم الأحد، أن العملية التي تأتي امتداداً للعمليات النوعية الهادفة إلى ضرب شبكات التهريب والاتجار بالمواد المخدرة، أسفرت عن توقيف المدعوين “ط.ع”، و”ف.ع”، متلبسين بنقل الشحنة، وذلك تحت مراقبة ومتابعة القوى الأمنية لتحركاتهما ضمن العاصمة دمشق، حيث ضُبطت بحوزتهما كمية تقدر بـ 500,000 حبة من مخدر الكبتاغون، كانت معدة للتهريب إلى دول الجوار.

وتندرج هذه العملية ضمن الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة ظاهرة المخدرات، وتعزيزاً لآليات التعاون الدولي والإقليمي لتقويض نشاطات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات تمكنت في الرابع من نيسان الجاري وبالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، وعبر ثلاث عمليات أمنية نوعية، من تفكيك وإحباط نشاط شبكات دولية متخصصة في الاتجار وتهريب المواد المخدرة، وضبط نحو مليون حبة من مادة الكبتاغون المخدرة والقبض على أربعة من عناصر هذه الشبكات.